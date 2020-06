Tinelli quiere a Damián de Bake Off y chicaneó a Lanata

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1267276965612044296 Quiero hacerlo en casa! Pásame la receta, ahora que tengo varios cercanos que le entran al fernet. O me lo hace @pedroalfonsoo jaja. @CocinaTelefe https://t.co/GT9BAdk2zB — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 1, 2020

Redobló la apuesta

Tras ese cruces, Tinelli ahora fue más allá y mostró sus intenciones de estar presente en el reality de pastelería. Todo comenzó cuando Damián mostró sus ganas de ir al "Bailando", "Estoy a esto de subir una foto que es re #DamiánAlBailando, pero me da pudor", escribió el pastelero. Ángel de Brito lo citó y le recomendó que vaya al certamen, ya que a Marcelo le encantan los dulces. El Cabezón no dudó y respondió dándole una buena noticia a Damián. "¡Siiiii! ¡Lo quiero a @DamianPier en el #Bailando2020! Y quiero que me prepare en vivo la torta que hizo el domingo en @CocinaTelefe con fernet! ¡Un capo! Convencelo vos también @AngeldebritoOk", indicó el dueño de Laflia.

Luego, el conductor de LAM le informó que iba a estudiar al joven porque no ve Bake Off. "Te lo recomiendo, porque lo vi el domingo, está muy bueno, y lo hace una amiga como @paulitachaves", sentenció el Cabezón para que eviten ver PPT. Ángel le aclaró a su interlocutor que él elige otro programa, en clara alusión al de Lanata. "Yo tengo un amigo que prefiero ver los domingos, jajaja", redactó.

Embed

LEÉ MÁS

El exabrupto de Yanina Latorre que descubrió Bendita TV

El Kun dejó afuera de su cumple al hijo y las Maradona explotaron