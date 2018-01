Las chicas tampoco se pierden el clásico

Del lado del Albirrojo, Gisela, de 27 años, cuenta que hace más de diez años sigue al equipo capitalino donde vaya. Con la banda de Gregorio Álvarez, no se pierden ningún partido en La Chacra y, cuando se puede, viajan de visitantes. Por otro lado, Giuliana, que tiene 20, adoptó el amor por Cipo por parte de su abuelo y con los años trasladó su pasión hacia dentro de la cancha, donde oficia de fotógrafa para un medio partidario.

Gisela estuvo la última vez que el Rojo le ganó a Cipo por Copa Argentina como “infiltrada” en La Visera, aunque no aguantó la ansiedad de la definición y esperó los penales desde los baños del estadio. “Sabía que si ganábamos iba a gritar el gol, así que preferí no verlo”, reconoce. Contra Racing, fue parte del micro de hinchas que se averió en provincia de Buenos Aires y no pudo llegar al estadio y tuvieron que verlo desde un restaurante. Recuerda con cariño, entre los encuentros más importantes, la definición por el ascenso al Federal B ante Justiniano Posse en 2012.

Giuliana dice que le cuesta mucho no llorar en partidos cruciales, como el último frente a Gimnasia y Tiro de Salta, cuando en La Visera desde los doce pasos Cipolletti pasó a la siguiente ronda. “Estaba tratando de sacar fotos, pero lloraba tanto de los nervios que no podía enfocar. Fueron muchas sensaciones juntas”, recuerda con alegría. Por Copa Argentina ante San Lorenzo, Giuliana tampoco pudo asistir a la cancha de Lanús por los cambios de fecha que sufrió el partido y se quedó con las ganas, aunque, claro, estuvo prendida a la TV y gritó el gol de Piñero como nunca.

Para Gisela, el Rojo se va a quedar con el boleto ante Cipo, como aquella vez en 2014. “Va a ser muy peleado. El equipo viene en levantada, así que creo que vamos a ganar”. Por supuesto, Giuliana le pone todas las fichas al Albinegro: “Por el plantel que tiene, creo que va a ganar Cipo claramente. Me gusta lo que propone Botella, así que tengo fe en que vamos a ganar”.

¿Quiénes creen que serán los jugadores clave? “No sé si va a jugar pero me gusta mucho Lautaro Villegas. Es un jugadorazo”, dice la fana del Rojo. “Me encanta cómo juega Piñero, creo que es de los mejores jugadores del Federal, es distinto”, opinó la hincha de Cipo. Para Giuliana, Negri y Lamolla son dos de sus grandes ídolos, mientras que Gisela enaltece a Porra y a Berra como los más queridos.

Las dos estarán en la cancha en condición de local para alentar al equipo de cara a la definición copera que sólo tendrá a uno en 32avos. de final. Por eso y por todo lo que representa, el clásico no se lo quiere perder nadie.

Se larga el primero en una Chacra a pleno

El partido en cuestión comenzará a las 17:30 en La Chacra de Independiente de Neuquén, con el arbitraje del bahiense Sergio Testa.

La dirigencia del Rojo espera un gran marco de público y ya aseguraron que continuará la venta de entradas en la puerta del estadio en la previa al partido.

Del lado de Cipolletti, Duilio Botella tiene todo confirmado para saltar a la cancha, sin cambios respecto del que obtuvo el triunfo en el Luis Maiolino, con Jonathan Morán acompañando a Jorge Piñero da Silva en la zona de ataque.

Del otro lado, Diego Trotta, como suele ocurrir, no dio el equipo en la previa al partido, pero se espera que sea similar al que consiguió la clasificación en La Pampa. Mauricio Villa, recuperado de una contractura, estará en los concentrados, aunque resta saber si será desde el arranque o si le dará una nueva oportunidad a Guido Abayián. Lautaro Villegas todavía no está apto para la competencia y volvería recién en el arranque de la reválida. En tanto, Manolo Berra zafó porque no se acumulan las amarillas en la Copa y será de la partida. En Independiente esperan cerca de 1500 personas en la cancha para lo que preparan un operativo de seguridad con 100 efectivos.