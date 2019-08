También mencionó la necesidad de alguna regulación cambiaria y una reformulación del acuerdo con el FMI para "ganar algún grado de libertad". Acerca de las negociaciones con el Fondo, dijo que tratarían de "coordinar las metas". "Hoy tenemos un acuerdo y hay ciertas cosas que necesariamente tenemos que conversar. No es que vamos a hacer lo que querramos. Pero debe haber una negociación", detalló.

"Vamos a buscar un mayor grado de libertad dentro del actual acuerdo. Entendemos que tendremos el mandato popular de los votos que nos autoriza y nos obliga a renegociar el acuerdo con el FMI. Vamos a buscar una renegociación de todo: pagos, plazos, términos. Ver cómo podemos hacer a partir de una lectura realista de la economía y la política de la Argentina", se explayó.

Acerca de los sectores más vulnerables y afectados por la crisis acutal, Nielsen sostuvo que es necesario "pensar que una parte importante de la población no puede pagar los servicios públicos". "Necesitamos tener en cuenta que la mitad de los jóvenes son pobres. Esa es la mayor obligación a resolver", enumeró.

Acerca de la política cambiaria, dijo que "sin duda habrá modificaciones", aunque no detalló cuáles serían. Sobre el pacto de precios y salarios, dijo que "será propuesto un acuerdo social para poder bajar la inflación cuanto antes, algo parecido a lo que se hizo en España en la década del 70 con el pacto de la Moncloa". Nielsen, en el mismo sentido, dijo que es necesario que la tasa de interés real esté apenas arriba de la inflación.

Y añadió: "Será requerido que los dólares que vienen de las exportaciones tendrán que entrar al mercado en un período determinado, de seis, ocho o doce meses, no sabemos bien, pero tendrán que ser liquidados. No es posible que pasen años para poder liquidar los dólares de las exportaciones. Eso crea una situación de inestabilidad en el mercado cambiario que tenemos que evitar. No se pueden sacar de un día para otro las retenciones. No es viable".

Por último, hizo mención al período que inspirará al equipo económico de Alberto Fernández en caso de ser electo: "Es preciso tomar como referencia lo que fuimos entre 2003 y 2006. Ahí se encontrarán el tipo de política económica que estamos proponiendo. También tomaremos aspectos de política social propuestos por Cristina en sus dos mandatos".

