En una entrevista para The Guardian, el intérprete repasó su trayectoria reconociendo que, en más ocasiones de las que le gustaría, no se siente seguro con su forma de actuar. "Sólo sé actuar en escenas de tres formas diferentes. Estoy nervioso en cada película que hago", explicó Pattinson, quien se define como "un catastrofista". "Siempre pienso que el peor de los escenarios posibles es el que va a ocurrir, así que, cuando ocurre, estoy como "’Ah, bueno! ¡Estoy preparado para esto!’", reveló. También confesó que no sabría "interpretar a una persona normal" y que, por lo tanto, no es "bueno con lo sutil".