El escándalo que desencadenó todo fue la denuncia que realizó la actriz italiana Asia Argento y otras dos mujeres contra Harvey Weintein, productor de Miramax y The Weinstein Company. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Cara Delevingne también se sumaron a las denuncias.

Luego de que más de 90 testimonios de acoso y abuso, Weinstein fue expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además, dimitió del consejo de administración de su productora y se internó en una clínica de rehabilitación.

Spacey pasó del elogio por su rol en House of Cards al rechazo masivo. Kevin Spacey.

Adiós a Frank Underwood

En octubre, otra gran denuncia sacudió a Hollywood. Kevin Spacey, protagonista y productor de la serie House Of Cards, fue acusado por decenas de actrices y actores por acoso y abuso sexual.

Días antes, el actor que interpretaba a Frank Underwood había contado que es homosexual luego de que el actor Anthony Rapp revelara que quiso abusar sexualmente de él en 1986. A esa denuncia, se sumó Harry Dreyfuss, el hijo del reconocido actor Richard Dreyfuss, quien también reveló que Spacey lo acosó sexualmente en el 2008.

Ante esta situación, los productores de Netflix decidieron despedirlo y continuar la serie sin él, además se canceló el estreno de la película Gore, que lo tenía como protagonista. Por su parte, el realizador Ridley Scottm a cargo de All the Money in the World eliminó a Spacey de su película, quien fue reemplazado por Christopher Plummer.

Ari Paluch se quedó afuera de la pantalla de A24 por la denuncia de acoso. Ari Paluch se quedó afuera de la pantalla de A24 por la denuncia de acoso.

Argentina

Ari Paluch

En el país también hubo denuncias contra actores, conductores de televisión y radio y músicos. En octubre, una mujer denunció al periodista Ari Paluch, quien quedó fuera de la señal A24, en la que conducía un programa al mediodía desde julio de este año.

La decisión fue tomada luego de que una microfonista les comunicara a las autoridades del canal que, al finalizar el ciclo y mientras le quitaba el micrófono, Paluch le "tocó la cola".

A los pocos días, otras denuncias contra el conductor salieron a la luz, como la de la productora Malena Dip, quien contó que el periodista la arrinconó en el pasillo y se dirigió hacia ella con un lenguaje lascivo.

Calur Rivero- Juan Darthés

Juan Darthés

El actor fue denunciado por la actriz Calu Rivero por acoso en las escenas que tuvieron lugar en la novela Dulce Amor en 2012. El tema llegó a la Justicia, donde se realizó una mediación, que no llegó a ningún tipo de acuerdo.

Por su parte, Darthés utilizó la mesa de Mirtha Legrand para defenderse, mientras Rivero contó con el apoyo en redes de muchas actrices, quienes compartieron sus palabras bajo el hashtag #NoEsNo.

Embed Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

Santiago Aysine, cantante de Salta La Banca

En septiembre, varias mujeres denunciaron por abuso sexual al artista a través de las redes sociales. Luego de que se dieran a conocer diferentes historias, el músico salió a defenderse: "Soy víctima de una acusación que claramente es falsa, de alguien que no conozco y de algo que no pasó", dijo.

Sin embargo, unos meses después, el cantante pidió disculpas y reconoció "los errores". "Me equivoqué, estoy empezando a entender todo lo que hice mal y lo lamento mucho", manifestó. Además, anunció la separación de la banda.