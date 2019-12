"Agarré las camisas del locker y apenas me pude despedir de mis compañeros. Necesito trabajar, me siento útil y activo", declaró angustiado el periodista al portal Todo Noticias.

Y se animó a contar con lujo de detalles qué sucedió. "A mí se me vencía el contrato el 31 de diciembre, el viernes me dicen que el martes había una reunión por el 2020, yo no tenía dudas que iba a seguir. Me preparé para ir con propuestas, incluso estuve averiguando cuánto habían pedido otros compañeros para saber qué números manejaban para continuar y cuando llego a la reunión me dicen que no me iban a renovar", reveló apenado.

Y en medio del dolor prefirió mirar hacia adelante. "Tengo una familia atrás, un hijo, así que hay que seguir. Tampoco ayuda la situación de los medio y el país, y tampoco la época del año. Quiero y necesito trabajar", recalcó.

Otro que no la está pasando nada bien es su colega y amigo Paoloski. Ocurre que hoy confirmó que no sigue en Fox Sports. La señal de deportes decidió no renovar el contrato de Net: Nunca es Tarde, el programa producido y conducido por él.

"Nosotros teníamos un contrato que se termina el 31 de diciembre. Fueron cinco temporadas, cinco años. En su momento firmamos por dos años y después renovamos por tres años más", explicó Germán a Clarín.

"No nos están renovando el contrato porque la empresa se vendió: Fox Sports fue vendida a Disney, Disney está atravesando la fusión y, como tiene ESPN, su idea es que ESPN se haga cargo de todo, que es lo que está pasando en estos días, en estos meses. Ellos tienen sus decisiones y toman en cuenta lo que quieren hacer de acá al futuro. Y decidieron eso. Me hubiera gustado seguir un añito más pero entiendo que todos los ciclos tienen un principio y un final, me pasó en Fútbol para Todos, en Pura Química y en Diario de Medianoche", reflexionó.

Lo cierto es que la crisis golpea también a los grandes medios y no se salvan ni los periodistas famosos. ¡Qué momento!

LEÉ MÁS

D'Onofrio: "Gallardo va a estar en River hasta 2021"

Gaitán-Guerrero, la delantera del oficialismo de Boca si gana las elecciones

"No hay que buscar culpables, te da vueltas la cabeza"