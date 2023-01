Las fotos de Andrés Nara, el papá de Wanda Nara, con su nueva novia

"Nos conocimos en un momento muy especial. Si bien ya nos teníamos en redes y habíamos sido compañeros de una mini serie, todo comenzó cuando vi que ella había subido un posteo dedicado a su hermano muy emotivo, y su sensibilidad me cautivó", contó Andrés Nara.

Sobre cuando empezaron a salir, el mediático no fue exacto: "Es complicado definir un tiempo… Porque nuestra relación fue paso a paso, como las que se estilaban antes. Pero al mismo tiempo fue de entrada muy fuerte y profunda".

"Muchas cosas me enamoraron de ella: su sensibilidad, el amor y dedicación para con su familia, lo hermosa que es. Su personalidad y cómo nos complementamos juntos. Es todos los aspectos", aseguró antes de agregar: "Alicia ya conoció a las chicas y eso me hizo muy feliz ya que nunca había presentado de manera formal una pareja a mis hijas. Fue para el cumple de la hija de Wanda, Francesca, y fue increíble todo como sucedió. Ver a a mis hijas, mis nietos, Nora y su pareja actual junto a la mujer que amo me llenó el corazón. Todo se dio en una total comunión y con buena onda. Fue para mi una grata sorpresa y más de lo que deseaba".

Andres Nara Mardel 2.jpg

"Este primer viaje juntos a Mardel para nosotros es como una mini luna de miel. No hay sensación más linda que hacer un viaje completamente enamorados. ¡No nos despegamos en todo el día!", explicó Andrés Nara.

"Te podría decir que se alinearon los planetas. Estoy disfrutando el mejor momento de mi vida. Ver a mi actual mujer con mi ex y que entre ellas haya buena onda, sumado a mis hijas, mis nietas, la familia completamente solidificada, es sin duda una caricia al alma", cerró el mediático.