Quién es la nueva novia de Andrés Nara que ya le presentó a sus hijas

"Por ahora no convivimos, pero estamos pensando en eso. No podemos dejar de estar juntos. Estamos enamorados y nos vamos a tatuar los nombres, en vez de anillos de compromiso", contó Andrés.

Cabe recordar que Alicia fue vinculada en el pasado con Santiago Bal. Más precisamente en el 2017, cuando formaba parte de La Gran Revista de Mar del Plata.

Con este anuncio, atrás quedaron los rumores de acercamiento entre Andrés y Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira. Ambos compartieron días de paseo con sus nietos en el Barrio Santa Bárbara y parecía haber buena onda, pero se ve que solo como ex.

Además de revelar detalles de su nuevo noviazgo, Andrés contó cómo se lleva con sus ex-yernos: “Nosotros estamos en un contexto complicado con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto es con Maxi López".

También habló de su encuentro con sus nietas Francesca e Isabella, a quienes conoció hace poco, después de recomponer su relación con Wanda Nara. "Para el 24 de diciembre, que fue mi cumpleaños, Wanda me organizó una fiesta y ahí estábamos todos. Los 7 nietos, Zaira, Wanda y mi ex. Todo fue con un cariño bárbaro. Hicimos un video con Maxi también, que estaba en Inglaterra. Me hizo una reunión realmente divina. Imagínate, con torta, con regalos", contó Andrés muy contento.