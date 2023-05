Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y su novio galán en México

"Pasé por muchas formas de amor y de vincularme. Todas estuvieron re bien en sus momentos y era lo que yo elegía. Lo que estoy evitando es que me arrastre el amor hacia lugares comunes que después uno se encuentra y decís yo no quería esto en realidad", confesó Lali semanas atrás en una entrevista radial, antes de subirse al avión rumbo al reencuentro con Rels B. Y allí dejó ver a quiénes fueron sus ex.

lali-mexico-1.jpg Lali Espósito la pasó bomba en sus paseos en barco.

"Creo que me lo negaba a mí, no a los demás. No me lo negaba por el entorno, yo decía que no era lo mismo enamorarme de un chico que de una chica. Pero creo que el tiempo y las experiencias te dan la certeza de que no, que soy una persona que siento esto por las personas. Que te enamorás de la gente al final de todo", confió Espósito cuando le preguntaron si siempre "vivió su sexualidad con naturalidad".

Hoy, Lali se encuentra en un break de su carrera luego de cosechar grandes éxitos, como lo fue su show en el estadio de Vélez, en el lanzamiento de su último hit, Cómprame un brillito.

lali-mexico-3.jpg

Para desconectar, la artista partió a México y en las playas aztecas coincidió con el español. Desde allí inundaron de comentarios las redes sociales: “¡Bueno, ahora mostrá a Rels B”, “Lali ponete protector”, “Bien ahí el fotógrafo”, “¡Lo que se está comiendo Rels B!, fueron entre otros los destacados.

En las instantáneas se ven distintos paisajes desde el yate, así como selfies por parte de ambos artistas, entre ellas una de Lali mostrando su pelo oscuro y como la había bronceado el sol.

lali-mexico-6.png

lali-mexico-4.jpg