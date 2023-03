Las fotos no vistas de la nueva mansión a la que se mudó Silvina Escudero

"Hoy pintó asado en familia. Mi marido está haciendo regio un asado... Para mí de verduras", relató la actriz en el parque de su casa, parada entre la parrilla y la pileta. Y aseguró estar muy feliz porque esa noche la acompañaban todos sus suegros. "Están mi suegro, mi suegra, mi suegrastro...", explicó feliz en historias de Instagram.

1La nueva casa de Silvina Escudero.mp4 Silvina Escudero se mudó a una nueva casa en Tigre y la mostró por Instagram.

La nueva casa de Silvina es pet friendly, al igual que la anterior, y todos los detalles están pensados en función de que sus cuatro mascotas pueden vivir con comodidad, libertad y seguridad. La bailarina y su marido tienen tres perros, Mulata, Titán y Branca y una gata siamesa a la que llamaron Áfrika.

“Mi casa es pet friendly. Si venís aquí, sí o sí te tienen que gustar los animales”, suele decir la bailarina. Los animales son parte fundamental de la vivienda. Tanto los de carne y hueso como los de cerámica.

Porque Silvina tiene una enorme colección de figuras de su animal favorito: elefantes de todo tamaño y color, a los que acomoda siempre juntos pero cumpliendo con un pequeño detalle. "La cola de las esculturas tiene que dar a la puerta", explica la bailarina.

El estilo sobrio de colores claros de la casa anterior se mantiene también en esta. Algunos elementos de decoración y confort fueron dejados en el camino para ser reemplazados por otros más nuevos o acordes al gusto actual de la pareja.

Silvina Escudero.jpg El cuadro que le pintó Federico a Silvina, y que la acompaña en casa una de sus mudanzas.

Pero de lo que no se quiso separar Silvina es de un cuadro que le pintó Federico, en el que se lee “dream until your dreams come true” (sueña hasta que tus sueños se hagan realidad). El cuadro tiene una romántica historia

“Habíamos hecho un viaje juntos y a mí me había encantado un cuadro igual y le dije ‘ay, llevémoslo, comprémoslo’, y me dice ‘¿cómo vamos a viajar con semejante cuadro hasta Buenos Aires?’”, con ese argumento, Silvina dejó la idea atrás.

“Llegamos acá, al mes y medio cae con un cuadro y me tuvo que mostrar el video cuando cortaba las maderas, las atornillaba, lo pintaba. Lo hizo él, el mismo que yo quería”, comentó emocionada Silvina hace un tiempo en Divina Comida. Y desde entonces, esa pintura realizada por Federico tiene un lugar predominante en cualquier casa que el matrimonio habite.