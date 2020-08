Las Mujeres conquistan la pantalla de El Trece

Embed

Conducción compartida

El distintivo del proyecto motorizado por Laflia respecto a otros envíos de tevé es que la conducción será compartida en forma rotativa. Según adelantó la producción, “la original propuesta es que cada una tendrá la posibilidad de moderar el programa una vez por semana, y el resto de los días acompañará en distintos roles”.

“Todas vamos a hacer todo. A mí me interesan las historias de vida, pero eso no quiere decir que las vaya a hacer sola. Yo las puedo presentar, pero los reportajes los vamos a hacer entre las cinco”, contó Soledad Silveyra, en diálogo con el portal Teleshow, antes de hablar de los motivos por los cuáles aceptó ser parte del envío.

“Yo venía cuidándome muchísimo, como corresponde por mi edad, en esta pandemia. Y cuando me llegó la propuesta me quedé paralizada y pedí 48 horas para responder. Necesitaba procesarlo y ver si juntaba coraje para salir. Pensé que era una oportunidad para el género porque, más allá de la actualidad y todo lo que va a tener el programa, está el tema de ver cómo nos llevamos cinco mujeres que no nos conocemos”, agregó.

“Está bueno mostrar que, cuando un grupo de mujeres se junta, se puede hacer algo muy bueno”, sumó Teté. “Yo nunca había trabajado con la productora de Marcelo Tinelli. Y confieso que cuando me dijeron que la idea era que fueran cinco mujeres para una conducción coral, inmediatamente dije ‘Sí’”, añadió.

Barassi juega con el sentido común de los argentinos

Darío Barassi desembarca en la pantalla de El Trece con 100 argentinos dicen, el programa que busca jugar con el sentido común de la audiencia. El envío, que se emitirá a partir de hoy, de lunes a viernes a las 16, pondrá a prueba a dos familias por emisión para que respondan lo que piensa la mayoría de los argentinos sobre distintos temas de cultura general. Los participantes podrán ganar hasta 250 mil pesos.

“No es un programa en el que tenés que ser brillante para que te vaya bien. Son respuestas populares, no están ni mal ni bien. Es lo primero que se te viene a la cabeza, lo tirás y ya con eso empezás a ganar plata”, explicó este domingo Barassi en diálogo con Juana Viale, en Almorzando con Mirtha Legrand.

En ese marco, añadió que las respuestas ganadoras tendrán que corresponderse con los resultados de encuestas previas realizadas a personas de entre 18 y 80 años de diferentes puntos del país. “Están buenos los disparadores de las preguntas porque algunos son muy generacionales, entonces si están jugando dos personas muy jóvenes van a estar un poco perdidas y la verdad es que se generan situaciones de mucho humor”, anticipó.

En cuanto a las expectativas que le genera su nuevo proyecto, el actor expresó: “Sé que la tele está complicada pero le tengo fe”. “Tengo los dedos cruzados esperando clavar un buen puntaje. Es una puesta grande, estamos asumiendo un riesgo y estoy dejando todo en la cancha”, manifestó.

Un cambio de programación que generó bronca

La renovación de la grilla de las tardes de El Trece no estuvo exenta de polémica. Mariana Fabbiani puso el grito en el cielo por el cambio de horario que sufrió su ciclo Mamushka, que a partir de hoy se emitirá a las 17, dejando su antiguo espacio de las 18:15 para El gran premio de la cocina, el reality culinario que comanda Carina Zampini.

“Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me ensañaron (por enseñaron) que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza”, manifestó Fabbiani en su cuenta de Instagram, dejando en claro su malestar ante la decisión de las autoridades del canal. “Estamos agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión. Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo”, remarcó.