Las redes estallaron de bronca por el regreso de Marengo a MasterChef

Querido Diario:

Me echaron pero ahora ya no me callo nada, la salame de la Marengo tirando su never pony pura sangre da cringe, Nacho Sureda me excita pero tiene pinta de bigote de leche, hoy pasan Moldavsky y el Mono, pero Iliana la baja una banda ponele volunta amiga pic.twitter.com/try7urW9KN