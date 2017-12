Las sorpresas del 2017 en el fútbol

La delantera de Boca

Darío Benedetto fue mirado de reojo apenas se sumó, a mediados de 2016, y sus primeros meses en el Xeneize no fueron buenos. Mejoró su performance a finales de ese año pero se lesionó y su reemplazante, Walter Bou, no paró de meterla. Eso abrió el interrogante para el 2017. ¿Quien debía ser el 9 de Boca? El Mellizo se la jugó por el Pipa y este no le falló: terminó siendo el goleador del certamen con 21 tantos. Y en el torneo actual lleva 9 en igual cantidad de partidos (también hizo 5 en otras competencias), lo que le da un asombroso promedio. Eso le valió la convocatoria primero y la titularidad después en la Selección nacional, donde no pudo rendir del mismo modo. Lástima que se lesionó feo al final del año y se perderá buena parte del 2018 ¿y el Mundial?

2 asistencias de Pavón en su debut albiceleste. Cristian Pavón la rompió en los dos amistosos que jugó con la Selección argentina. Ingresó desde el banco ante Rusia y dio un pase gol a Agüero, al que también asistió frente a Nigeria.

Junto al Pipa, se destacó Cristian Pavón. El pibe que al principio era resistido la rompió toda por la punta derecha a puros desbordes y encima le agregó gol a su juego. Así sedujo al técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, que lo llevó a la gira por Rusia en noviembre último. Un rato ante el local y un partidazo frente a Nigeria lo dejaron bien perfilado de cara a la máxima cita del año próximo.

35 goles lleva Benedetto en Boca. Fue el goleador del equipo en el título del torneo 2016-2017 con 21 y es el máximo artillero xeneize del torneo actual. Pero se lesionó y recién volverá a mediados de 2018.

Holan lo hizo en el Rojo

Independiente llevaba 7 temporadas sin títulos. Se alzó con la Copa Sudamericana de la mano de Ariel Holan, el técnico que fue subestimado por buena parte de la opinión pública al arribar al club pero que logró devolverle la identidad y la mística a los de Avellaneda. Independiente se consagró con una propuesta dinámica, ofensiva y vistosa. Y hubo una aparición estelar en el Diablo: la del pibe Ezequiel Barco.

64,22% de efectividad de Holan en el Rojo. Ganó 22 de los 41 partidos que disputó al frente de Independiente, con 13 empates y apenas 6 derrotas. Le dio un título al club tras 7 años.

Sand y Lanús, históricos

Estaban River y San Lorenzo, entre otros, en la Libertadores. Pero el que eliminó a ambos heroicamente y llegó más lejos fue el Granate, que recién cayó en la final ante un Gremio de Brasil que no dejó dudas. Con 37 años, José “Pepe” Sand se convirtió de manera sorpresiva en el máximo goleador del torneo, con 9 pepas. Un ejemplo de vigencia y profesionalismo, quien en entrevista a LMN admitió que le gustaría que el club le haga “una estatua”. ¡Se lo merece!

9 tantos de Sand en la Libertadores 2017. A los 37 años, Pepe asombró a todos al convertirse en el máximo artillero del certamen más prestigioso del continente. Clave en el Lanús finalista.

Atlético Tucumán

El Decano, un popular y al mismo tiempo modesto elenco del interior, fue protagonista de principio a fin. En la Libertadores (se metió en fase de grupos), en la Sudamericana (octavos de final) y en la Copa Argentina (finalista), siempre con la Pulga Rodríguez como gran figura y goleador histórico de la entidad. Otros elencos chicos que jugaron bien e hicieron méritos fueron Defensa y Justicia, en especial con Sebastián Beccacece como entrenador (luego se sumó a la Selección argentina), y Talleres de Córdoba, con Frank Kudelka.

Lautaro, la joyita de Racing

Con el retiro de Diego Milito y las lesiones de Lisandro López, al pibe Lautaro Martínez se le abrieron chances en el ataque de Racing. La figura del Sub-20 descolló en las últimas fechas y pide pista incluso en la Selección.

Javier Pinola dio muchas ventajas en el Millo. Cocca se fue mal de Racing. Javier Pinola dio muchas ventajas en el Millo. Cocca se fue mal de Racing.

Las decepciones, con Cocca, Pinola y Coloccini arriba

Neuquén

Como contrapartida a las gratas sorpresas de 2017, hubo también muchas decepciones en el año que está por expirar.

Entre ellas encontramos a Diego Cocca, el ex entrenador de Racing. Llegó al club a fines de 2016 con el antecedente alentador de haber sido el último técnico que sacó campeón a la Academia, en 2014. Sin embargo, dicen que “las segundas partes nunca fueron buenas”, y el ex defensor lo vivió en carne propia.

No hizo buenas campañas, tuvo mala relación con los referentes, como Lisandro López, y debió irse por la puerta de atrás tras caer en el último clásico con un Independiente lleno de suplentes. Al menos, logró meter a la Academia en la Libertadores 2018, gracias, en buena medida, al zapalino Marcos Acuña, que la rompió toda antes de ser vendido.

Algunos refuerzos del Millo

El zaguero Javier Pinola y el arquero Germán Lux quedaron en deuda en el Millonario. Uno venía como gran figura de Central y era considerado para la Selección. El arquero había dejado buena imagen de su anterior paso y regresaba de Europa. Ninguno hizo pie en un River que tampoco alcanzó su principal gran objetivo, la Libertadores.

San Lorenzo tampoco la pegó con las incorporaciones últimamente. En 2017, se fueron mal Tino Costa y Fabricio Coloccini, dos que provenían del fútbol europeo.