Las terrible amenazas de un enfermero: "Si no aceptas cog... vas a aparecer en una bolsa"

“Vívis en mi barrio, mejor que nunca te vea porque te hago pasar un papelón en plena calle; no paro hasta dejarte en bancarrota y que termines en el penal de mujeres”, fueron algunos de los mensajes que se detallan en las imágenes que comenzaron a circulas por las redes.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish. twitter .com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBrennferreyra_%2Fstatus%2F1363164499734388739 Abro hilo para denunciar el acoso de un compañero y ayudante de una cátedra en la facultad de Ciencias Médicas, UNLP, hacia compañeras. DIFUNDIR pic.twitter.com/7vMjHpDLP6 — (@Brennferreyra_) February 20, 2021

Según el hilo de Twitter que se dio a conocer en las últimas horas, el hecho ocurrió el 16 de febrero por la noche, cuando la joven recibió un mensaje de un desconocido. Esta persona le manifestó en reiteraradas oportunidad propuestas para "conocerse un poco más".

En la conversación, que fue casi unidireccional ya que la joven casi no respondía, el acusado la invita a salir. Si bien ella aceptó en un primer momento, luego por una situación de último momento terminó declinando su propuesta. Fue así que comenzaron los mensajes violentos, con amenazas sexuales.

"Mirá que cuando se me pone algo en la cabeza no paro hasta lograrlo. Si quiero peor, le digo al policía mi compañero donde trabajo y te hago alta (sic) denuncia… Vas a ir al penal de mujer y ahí te van empo... las internas", agregó. "Si te arrepentís me decís y te doy una cog..." continuó y cerro con: "8 polvos en un día te saco".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBrennferreyra_%2Fstatus%2F1363914407982563334 Y EL HIJO DE PUTA SIGUEEEE pic.twitter.com/TdId8uRgSe — (@Brennferreyra_) February 22, 2021

En otro de los pasajes de la conversación, y ante los graves mensajes, la joven le advierte que iba a escracharlo en las redes, a lo él le responde, buscando mostrarse impune: “Si las minas en la cama son todas putas. Ahora se hacen las santas? Dale, que te cuesta. Decime que si mongólica del ort... si no aceptas vas a aparecer en una bolsa, tirada en una zanja", le escribe el enfermero y luego agrega: "Sabes como voy a quedar libre porque en Argentina no vas a la cárcel? Chiquita no tenes idea de lo que soy capaz así que déjense de joder y abran la boca para meterse la pij… toda gorda”.

El caso fue compartido por una página de Faceboook llamada "Nos Cuidamos Entre Todxs", una organización cuyo objetivo es la alerta, contención y autocuidado. Según informaron, la víctima realizó la denuncia y pidió un botón antipánico.

"La interacción en redes sociales también debe darse con tu consentimiento y siempre denuncia en Delitos Virtuales. Y en el caso que se dieran amenazas reiteradas, como en esta situación, en la Comisaría de la Mujer", señalaron desde la agrupación.