"Yo estaba de novia, cero. Le dije: 'Mirá, no sé qué códigos manejas vos, yo no estoy con Hoppe, no me interesa'. Y ella mandó un mensaje mucho peor a un grupo de Combate que teníamos con muchos hombres y mujeres diciendo: 'Quiero saber, que me digan ya, quién es el que estaba con Hoppe'. Nadie le dijo nada", agregó.

La respuesta de la novia de Nicolás Cabré fue escueta y prefirió no tirar más nafta al fuego. "Yo ya no aclaro más nada, digan lo que quieran, inventen y sigan haciendo las historias que quieran", replicó.

Viciconte no se bancó el desplante y tiró con munición gruesa: Obviamente no le conviene hablar porque si no tiene que decir que le escribe a esta, le escribe a la otra, le escribe a 200 minas por un tema de inseguridad… Entonces no vas a contestar y te conviene hacerte la que dibujás".

