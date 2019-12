"Lamentablemente ya no se puede hablar, porque alguien elige sacar una frase de contexto como título a propósito para que se malinterprete y digan pavadas con tal de tener un 'rebote'. Hay términos que deben ser usados cuando corresponden porque tienen un peso importante y son importantes para muchas mujeres. Siendo usados cuando no van y solo por tener mas clicks en una nota, es lamentable porque le quitan fuerza y verdad", agregó.

"Y ni hablar que dicen cosas absurdas de la persona que amo. Un hombre que me cuida, me respeta y me hace sentir Feliz", remató en clara alusión al intercambio que tuvo con su novio en una entrevista para Infobae en la que ella misma confesó, entre risas, que le dieron ganas de echar a Cabré de la casa que comparten porque la "retó" porque no hizo la cama.

"Pero no es un reto eso", le había contestado el actor en medio de la nota."Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: “¿Se te está pasando o está…?”, agregó él para aclarar la situación.

"Y no, me quedé dormida", comentó Laurita. "Por eso, no es: “¿Por qué no hiciste la cama?”. Me preocupa", añadió él antes de lo ordenada que es su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia "China" Suárez.

"Es una genia, yo me levanto muchas veces y está la cama hecha. Y ella se hizo su cama. Y la hace bien encima", contó Cabré, a lo que Laurita remató: "Los Cabré me pasan el trapo".

