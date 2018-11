Y continuó: "Decime con quién me peleo, siempre hablas detrás de cámara, si tenés los ovarios, decímelo a mí sin ningún problema, ya que decís que me peleo con todo el mundo, te empiezo a nombrar: Yasmin Corti, Lourdes Sánchez, Mica Viciconte, Flor Vigna, Marcasoli, son tantas que ya me pierdo". Pero Fernández prefirió seguir sin emitir sonido.

Después del baile llegó el turno del puntaje: "Votación de la señora Laurita Banana Fernández", bromeó el conductor de ShowMatch y Mica le respondió a la jurado comiendo una manzana y una naranja.

"Cuando no te pueden igualar, te imitan", atinó a responder Laurita y Mica cerró: "Es tu interpretación, si tenés dos dedos de frente, es otra".

