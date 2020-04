Lauti de la Iglesia sigue a fondo, ahora colaborando con la familia

"Estoy a fondo, a full", dijo como habitualmente va cuando transita la pista, aunque por estos días anda a las corridas para cumplir con el abastecimiento en los diferentes comercios que atiende la Distribuidora de Alimentos Alimenticia del Comahue, que desde hace poco menos de cuatro décadas abastece a los comercios y restaurantes de esta capital y ciudades aledañas

Nos recibió temprano el Lauti, en su despacho. Nada de casco. En tiempos de coronavirus, se impone el barbijo. Las medidas de seguridad mandan.

A diferencia de otros deportistas profesionales, el joven piloto no puede darse el lujo de cumplir la cuarenta atendiendo sólo las facetas de su carrera (gimnasia y simulador). Debe calzarse el overol y repartirse "dando una mano en el negocio", algo que hace con suma satisfacción.

"Mi viejos tiene una distribuidora de alimentos hace muchos años (desde 1982) y yo estoy laburando a full. Hay personal en cuarenta y mi papá está en mi casa así que yo estoy trabajando a fondo. Ahora estoy laburando todos los días, pero igual siempre doy una mano cuando no estoy en carrera", recalcó

Lauti-padre.jpg

"Es una situación diferente porque al no estar mi viejo al frente me hice cargo de todo, pero estamos conectados igualmente y los consultó sobre las dudas que tengo", contó el piloto.

La situación es difícil para todos y los empresarios también sienten el golpe. "Somos unas 15 personas en total. Esto es un oficio duro que mis padres, cabeza y cuerpo de todo, me fueron transmitiendo y poco a poco voy aprendiendo también, tratando de seguirles los pasos", afirmó.

"Son días raros, pero acá estamos poniéndole toda la onda para seguir atendiendo a todos los comercios de Neuquén, Plottier y Centenario que son a los que abastecemos", señaló el Lauti. "Nosotros -agregó- tenemos de todo, alimentos en general, lácteos, fiambres, productos de almacén, congelados".

En cuanto a las dificultades que encuentran, explicó que "si bien las plantas de producción son buenas, por ahí tienen recortes de personal por esta situación de riesgo y hay problemas en la entrega, pero por suerte nosotros estamos entregando bien. Aunque los negocios de gastronomía sí están muy parados".

Sobre el final, el talentoso piloto no dejó pasar por alto el esfuerzo de su padres: "Rubén y Miguelina son quienes me enseñaron todo y son los que me guiaron. Hicieron mucho sacrificio para poder tener la distribuidora y estoy muy orgulloso de ellos".

Despuntando el vicio

El Lauti se hace igualmente un lugar para seguir vinculado al mundo tuerca y el domingo pasado ya estuvo compitiendo en el campeonato virtual iRacingofficial con un BMW M8 GTE. "La verdad es que se siente la adrenalina, es algo nuevo, muy lindo, una rama que está creciendo y con esto de la pandemia nos permite a los pilotos seguir despuntando el vicio. En este campeonato hay pilotos profesionales muy importantes. No sé si voy a estar este domingo porque estuve trabajando toda la semana y no pude entrenar, a diferencia de ellos que estuvieron más tiempo en el simulador. Igual a mí me fue bien en la primera fecha ya que quedé primero en los entrenamientos. Luego clasificamos a mitad de pelotón porque cometí un error en clasificación, y en carrera venía bien hasta que me tocaron".

LEÉ MÁS

Francia, una nueva carrera postergada del Moto GP

El torneo de Súper TC2000 eSport inicia el domingo