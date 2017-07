Le cobraban por tres líneas de teléfonos que no tenía

Esto le pasó a un vecino de Plottier a quien la empresa de telefonía que tiene comenzó a debitarle una suma mucho mayor a la del plan que había contratado. “Yo controlé la planilla de mi cuenta de débito y advertí que de un plan de 270 pesos estaba pagando 776”, precisó Jorge, quien luego de ver esa diferencia se comunicó por teléfono con Claro, la empresa que le provee la línea, el 27 de junio.

“En ese momento consulto por qué me estaban debitando ese monto y me dicen que es porque tenía a mi nombre otra línea. Entonces, les dije que no tenía otra línea y me dijeron que yo la había autorizado para que la debitaran. La línea tenía característica de Mendoza”, relató.

Luego de esa llamada la empresa le dio al usuario un número de trámite y le dijo que era un “error de sistema en la carga de datos” y que lo iban a llamar en unos 10 días para resolver el tema.

Pasado este tiempo y ante la falta de respuestas de la empresa, fue Jorge el que se volvió a comunicar para ver qué había pasado y la sorpresa y el disgusto crecieron aún más. “Les doy el número de trámite por mi queja anterior y me dicen que además de mi línea tenía otras tres anexas al débito, todas con característica de Mendoza, 0261”, manifestó.

“Usted lo autorizó”, le dijo el operador. “No, yo no autoricé nada”, contestó Jorge y volvió a radicar un segundo reclamo.

“Alguien utilizó mis datos. Esto es una estafa de la empresa de telefonía, y más allá de que advertí a tiempo y de que lo que me sacaron es poca plata, es mi dinero y usaron mi identidad”, reflexionó y advirtió.

Como medida preventiva, el damnificado optó por dar de baja el servicio del débito y avisar a su tarjeta que no permita que la empresa debite nada de su cuenta. “Prefiero esperar la factura, ver cuánto me van a cobrar y utilizar otro método de pago”, concluyó. Evalúa si hará la denuncia en Delitos Económicos.

OTRO CASO

Le usaron la identidad

En junio pasado LM Neuquén publicó la pesadilla que le tocó vivir a un neuquino a quien también le usaron la identidad en líneas de teléfono con características de Mendoza y le reclaman una deuda que llega a los 8000 mil pesos. “Me pasó dos veces; una vez lo resolví y ahora tuve que denunciar en Delitos Económicos la estafa. Cuando lo comuniqué a la empresa Personal, me enviaron una planilla para certificar mi firma y compararla con la que les figura a ellos en esa línea que sacaron a mi nombre”, contó Tomás ayer a este medio. Agregó que ese trámite está pendiente porque debe ir ante escribano, comprar un sellado y enviarlo por correo a la casa central de la firma en Buenos Aires.