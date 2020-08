Le criticó a un policía no usar barbijo y terminó preso

"¿Cuál lo que es tu problema?”, le respondió el oficial, mientras se acercaba al chico con actitud intimidatoria. Enseguida, sacó las esposas que tenía en su cinturón y se las puso al joven, que no ofreció resistencia.

“En ningún momento le falté el respeto, simplemente le dije que no tenía barbijo y que no debía proceder así”, dijo a La Mañana Nicolás López, el joven de 19 años detenido. Todo quedó registrado en un video. “Me tuvieron esposado varias horas. Después me llevaron al forense y luego regresamos otra vez a la Tercera y siempre con las esposas colocadas, como si fuera un delincuente. La verdad no entiendo por qué actuó de esa manera si yo simplemente le hice notar que no tenía barbijo y que como policía debía guardar respeto porque en ningún momento le había faltado el respeto a él. Espero no sufrir represalias porque digo la verdad y defiendo mis derechos”, comentó el joven detenido.

La defensa de la Policía

Tras el escándalo, la Policía señaló que López se acercó al uniformado y lo increpó, luego lo "agredió verbalmente" interfiriendo en el procedimiento, motivando que se proceda a su demora. Según el informe policial, durante el procedimiento de rutina por la pandemia "se acercó un joven ofuscado, con el teléfono celular en mano, e increpó a los uniformados que realizaban el procedimiento. El adolescente cuestionó el trabajo de los auxiliares de la justicia a viva voz con el celular en mano diciendo “siempre vienen a romper acá, váyanse de acá solo estamos haciendo deportes, porque no van a buscar delincuentes”.

"Para evitar un mal mayor, el policía optó por esposarlo sin necesidad de hacer uso de la fuerza pública, para luego trasladarlo a la Comisaría a los fines contravencionales conforme las previsiones del artículo 34 del Código de Faltas de la Provincia", aseguran desde la fuerza.

En la unidad operativa se certificó que el joven no tenía permiso para circular, y era reincidente en virtud a que ya se le había realizado un acta de Infracción al DNU anterior, y se encontraba fuera del radio permitido para realizar salida recreativa que debe ser de cercanía (hasta 500 metros) teniendo en cuenta que se domicilia en el barrio Don Bosco.

La Policía señaló que los efectivos "tenían el barbijo puesto en la zona del mentón y que el casco lo tenían con ellos porque andaban en moto y las habían dejado en la zona de la colectora. Había una distancia importante entre donde dejaron la moto y fueron al sector de la pista. Entonces para no dejar los cascos sin elemento de seguridad los llevaron”.