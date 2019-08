Le fortuna que le reclama Mariana Nannis al Pájaro por el divorcio

La periodista luego explicó cómo Nannis y su defensor llegaron a pedir esa fortuna: “Dragani me dijo que es un primer número global. Piensan que pueden conseguir 20 millones de dólares en efectivo y que el resto está vinculado a propiedades. Además, me dijo que detectaron cuentas bancarias en el exterior a nombre de testaferros, que lo tienen acreditado y documentado. Después me habló de propiedades diseminadas por todo el mundo, seguro una en Miami, y propiedades en Buenos Aires, también a nombre de testaferros”.

