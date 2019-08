En una nota con Los ángeles de la mañana, el hermano mellizo de Charlotte aseguró que su padre tiene problemas con las drogas y reveló que hace tiempo no le dirige la palabra.

"Yo no hablo con él hace tres o cuatro meses", dijo "El Emperador". "¿Y él no intenta contactarte?", le preguntó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito. "No, ni siquiera", contestó el mediático.

"Me da vergüenza, me parece cualquiera", manifestó a la hora de describir al Pájaro y asegurar que le falló como hombre. "Él sabrá", añadió.

"¿Tu papá tiene problemas con las drogas?", le preguntó el periodista. "Si, tiene", afirmó el protagonista del reality Caniggia Libre.

Sobre la la pérdida del embarazo que sufrió Nannis tras ser agredida por su padre, sólo se limitó a decir. "Si, eso es feo. Pero no quiero opinar de eso ahora. Me duele". "Hay perdón para tu papá?, inquirió el cronista. "Por ahora no", replicó el joven.

"Ella hace varios años que viene mal, de chicos sí viví cosas. Igual estoy bien. Ella sabe lo que hace. Yo quiero lo mejor para ella, pero ella sabe. Mi vieja ya está con sus abogados y ya saben qué hacer, tienen todo controlado", afirmó. "Ella es una mujer impresionante, es una mujer tranquila, está siempre con la familia. En Marbella está en casa, cocina..", agregó.

Alexander también fue crítico con el abogado de su padre: "(Fernando) Burlando es un mentiroso total. Ensucia a mi vieja". "Dice que mi vieja es una mentirosa o que es la mala. Eso molesta", sentenció.

En una segunda parte de la nota, Alexander aseguró que vio a su padre junto a su presunta novia, Sofía Bonelli. "Yo los vi, yo vivo ahí. Él no me vio. yo los vi desde unos 10 metros. Otro dia fui y le dije 'mirá,', pero no me dijo nada. Igual hay cámaras", lanzó.

Por otro lado, Alex desmintió que hay protagonizado un hecho de violencia con su novia. "Jamás, le podés preguntar a mi novia si querés".

Por último, le envió un mensaje a Nannis: "Mamá te amo, estoy con vos al cien por cien".

Alex también se expresó a favor de su madre en Twitter y además de tildar de "lacra" al Claudio Paul, le mandó un mensaje a sus detractores.

"Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la victima por ser mujer", escribió en otro posteo.

"Yo se lo que vivi. Y nadie mas lo sabe mama siempre contigo", agregó en otra publicación.

También le dedicó unas palabras a sus detractores.

