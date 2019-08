"Mi padre es un HDP, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", tuiteó Axel tras el paso de Nannis por el programa estrella de Telefe.

♛ EL EMPERADOR ♛ on Twitter Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Entre las graves acusaciones que realizó Nannis en el living de Susana se encuentra la agresión que sufrió por parte del jugador que la llevó a perder un embarazo de dos meses y medio. Según su relató, ella intentó revisarle los bolsillos del pantalón para ver si traía drogas y él la empujó contra un auto.

"Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y que volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado (raspaje)", recordó.

Agregó que tuvo que irse a otra localidad para ser intervenida porque no quería esperar. La acompaño un amigo llamado Mauricio y, como había comido, tuvieron que realizarle el raspaje sin anestesia. Por si fuera poco, aseguró que el "Pájaro" no la acompañó en la recuperación y que no lo vio por 40 días.

Nannis también aseguró que, cuando Charlotte y Alexander eran niños, el ex delantero de la Selección Argentina se iba a un "puticlub" y dejaba a los mellizos esperando.

Claudio P. Caniggia on Twitter Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no esta en su sano juicio.

Más que por mi, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. (1) — Claudio P. Caniggia (@caniggiaclaudio) August 25, 2019

