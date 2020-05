Terrible cruce

Luego de esa revelación, el tema continuó ayer en el ciclo y con un móvil con Barby, quien se despachó lindo contra la panelista al explicar cómo surgió el enfretamiento.

“Yo no le digo no vayas acá o allá. Este tema viene hace un montón desde que era secretaria en lo de Guido (Kaczka) y Mariana venía y decía que Fernando era un gran amor. En el “Bailando” 2015 le frené el carro a esta señorita porque quería hablar con mi marido. Todo el tiempo decís que fue mi gran amor que estas enamorada de él. No rompas más los huevos. No me quiero poner en el lugar de tu marido escuchando que Burlando fue el gran amor de tu vida”, arrancó picante Barby.

Barby Franco le puso los puntos a Mariana Brey en vivo por mensajear a Fernando Burlando

Ante el ataque, Brey no se quedó callada y contó su relacióm con Burlando: “Estoy sorprendida con todo lo que decís. Lo conté una sola vez desde mi historia personal. Para mi Fernando es fuente de consulta pero es estrictamente profesional. Es una persona importante como lo fue mi ex marido”.

Franco no pudo ocultar su enojo con los dichos de la angelita y la interrumpió para cuestionarla: “Cuántos abogados hay. Justo a mi marido le mandás mensajes. Y no decís que Mauricio Dalessandro (estaba presente en el piso del ciclo) fue el amor de tu vida o que estuviste con Dalessandro. Ojitos (por Mariana Gallegos) te agarra de las mechas enseguida”.

“Estás mezclando todo, nada que ver”, se desentendió Mariana Brey sobre la esposa de Mauricio Dalessandro y cambió de tema.