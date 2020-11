Le pidió a un influencer que seduzca a su novia para ver si era infiel: "No es como Malaspina, pero la quiero"

"Hola bro, ¿cómo andás? Te quería pedir un favor, sé que no es común que te hablen por esto, pero tengo una duda y capaz vos me podés ayudar", arrancó diciendo el joven en el chat que le envió a Di Maio.

"Vi tu perfil y vi que mi novia te pone mg (me gusta). No es uff Romina Malaspina, pero la quiero", agregó haciendo alusión a la apariencia física de la chica en cuestión.

https://twitter.com/matidimaio/status/1326306065663881216 Por qué tanta inseguridad? Lpm ,

Creo que mi respuesta estuvo buen pic.twitter.com/x6KVWZMiL5 — El Mati Di Maio (@matidimaio) November 10, 2020

"Vos sos un pibe re facha y tenés banda de me gustas y de minas que están buenas", destacó para luego contarle que quería hacerle una prueba de fidelidad a su novia y por eso le pidió a Di Maio que le hable y le tire onda para ver "si se presta". "Hace poco que la estoy conociendo, quiero saber si todavía hay minas que valen la pena", concluyó.

Además de compartir el chat preservando el nombre del joven que le hizo la propuesta, Di Maio publicó la respuesta que le dio. "Yo no sé quién sos, no sé quién es tu novia, pero de buena onda te puedo decir que no es bueno esto que hacés. Si de verdad la querés como decís, ¿por qué desconfias? ¿Vos no le ponés me gusta a ninguna chica? Vamos loco, arriba esa autoestima", le dijo el influencer al joven vía Whatsapp.

"Si estás pensando mal, hablá con ella mejor. Las redes sociales se prestan para eso, no les des bola. Si no, nunca vas a estar de novio, ni vas a poder confiar en nadie", le aconsejó.

Luego El Mati Di Maio compartió la conversación en Twitter y generó numerosas reacciones. La misma Romina Malaspina se hizo eco de la situación y manifestó: "Pásenme el ig de la novia que la saco de party como se merece pa que se olvide del cabrón".

https://twitter.com/romimalaspina7/status/1326375102242557957 Pásenme el ig de la novia que la saco de party como se merece pa que se olvide del cabrón https://t.co/4ToIuAnPtL — Romina Malaspina (@romimalaspina7) November 11, 2020

https://twitter.com/catalinaxdiaz/status/1326336029117341697 COMO VAS A REFERIRTE A TU NOVIA COMO UFF NO ES ROMINA MALASPINA PERO LA QUIERO!!!!!! si tu novia no te parece la mina más linda del mundo no es por ahí amiga ojalá lo veas y lo dejes https://t.co/DVJRWa4PxM — Catalina (@catalinaxdiaz) November 11, 2020

https://twitter.com/victrola__/status/1326323558457413632 "No es uff romina malaspina pero la quiero" ojala te gorree capo https://t.co/4Yu4RR9j4F — vic ✨ (@victrola__) November 11, 2020

https://twitter.com/vegamenalara/status/1326352577810878465 "quería saber si todavía hay minas que valen la pena" y más arriba comparó a la novia con Romina Malaspina. El que no vale la pena sos vos, capo. Ojalá te deje por pelotudo. https://t.co/XVOUrGqEkD — ԼƛƦƖƬƛ (@vegamenalara) November 11, 2020

https://twitter.com/polmccarne/status/1326392008437592065 no es uff romina malaspina pero la quiero AAAAA no puede ser te imaginas q tu novio diga eso de vos no doy más realmente https://t.co/sP9f9HoAMQ — pablo (@polmccarne) November 11, 2020

https://twitter.com/ainhooo_/status/1326524102086156289 uno que desconfía de la novia y dice q no es "uff romina malaspina" , el otro que publica su respuesta berreta digna de indirectas rock haciendose el buen samaritano https://t.co/vTfAyveSdJ pic.twitter.com/nbf7BFYZSC — shrek es amor (@ainhooo_) November 11, 2020

https://twitter.com/ValeCiaffoni/status/1326502164634677248 si te tira "no es Romina Malaspina pero la quiero" sorpresa -no te quiere- lo que pasó fue que se conformo o se quedó con vos porque fuiste la única pobre pelotuda que le dió bola a semejante pajero https://t.co/gV4T5VajBo — valentina (@ValeCiaffoni) November 11, 2020