"Fue el sábado a las 22:15 aproximadamente, cuando en Violeta Parra y Belgrano me detiene un joven para que lo lleve al barrio Gregorio Álvarez. Una vez que llegamos a los Bomberos me pide que doble a la derecha y es ahí cuando me pone el cuchillo en la garganta", contó Ortega.

Le pidió la billetera, que ya sabía dónde la tenía, pero no se llevó la documentación del vehículo porque estaba en otro lugar. "Le dije que se tranquilizara, era un pibe de 17 años. Sólo se llevó la recaudación, que era poco, de unos 400 pesos, porque había empezado hace poquito", agregó el taxista.

El joven agresor se fue corriendo y una vez que el damnificado accionó el botón antipánico no hubo respuesta. "Fue sólo un susto, la plata va y viene. Pero el botón antipánico no funciona, sólo lo hace cuando nos tienen que buscar para hacer una multa, pero no como sistema de seguridad", aseguró Ortega.

