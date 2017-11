De acuerdo con la información a la que tuvo acceso LM Neuquén, la víctima es la mamá de uno de los rescatistas que por estos días se encuentra abocado a la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 con 44 tripulantes a bordo.

El hecho de robo que la tuvo como damnificada ocurrió ayer por la madrugada, calculan los pesquisas que entre la 1 y las 4, ya que la mujer advirtió que su cartera estaba tirada en el patio, por donde escaparon los ladrones.

Según la denuncia a la que tuvo acceso este medio, los ladrones desconectaron el foco del patio para acceder sigilosamente a la vivienda, de la que luego, tras forzar una ventana, lograron llevarse una computadora. Además, los delincuentes corrieron con suerte porque dentro de la cartera que la víctima encontró tirada en el patio cerca de las 7, cuando se levantó para ir a trabajar, habían una suma de 17 mil pesos y 100 dólares.

Del patio de la casa aprovecharon y se llevaron también una garrafa de 10 kilos.

La mujer que padeció el robo en Centenario vive en estos días una ansiosa espera. Su hijo de 29 años participa de la búsqueda del submarino ARA San Juan, que desapareció en las aguas marinas el miércoles pasado y su búsqueda mantiene en vilo al país. Ella desde el martes a la noche que no tiene contacto con su hijo. Por estas horas se sumó la angustia por lo del robo. “Anoche me entraron a robar, Centenario está terrible. Me voy en cualquier momento”, dijo la mujer en diálogo con este medio.

A la espera

Doble angustia: el robo y su hijo

