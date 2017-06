Leandro Nimo: "Hay muchos cuatro de copas"

El relacionista público, que terminó sus estudios en Córdoba y comenzó a incursionar en la danza luego de finalizar la carrera, fue ascendiendo rápidamente en el medio gracias a su propio esfuerzo y a lo aprendido en la academia de baile de Julio Boca, y hasta tuvo el placer de trabajar con estrellas como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza y Moria Casán, entre otros, y ser parte del elenco del Moulin Rouge, el famoso cabaret parisino, en el 2010. “Trabajé muchas horas por día para volverme un profesional. Me levantaba a las 8 para ir a la escuela de Julio Bocca y me acostaba a las 23”, recordó.

Con cinco “Bailando” en su haber, Leandro sueña con poder consagrarse campeón y, además, poder llevar sus sets como DJ a distintos puntos del país para hacer bailar a la gente. “La parte del baile me encanta pero siento que ya estoy satisfecho. Gracias a Dios y a la vida, pude cumplir en casi un 90% mis objetivos como bailarín. Ahora quiero dedicarme a la música y, más que bailar, quiero que la gente baile”.

¿Cómo te sentiste al ser convocado nuevamente para el “Bailando”?

Creí que este año no me llamaban (risas). El año pasado lo habíamos hecho tan bien con Charlotte que pensé que me iban a archivar por un año... Pero por suerte me llamaron para estar con Silvina Luna. Me dijeron que podíamos hacer un buen equipo. Con ella me tocó trabajar en el 2009, cuando hicimos Vedettísima, por lo que pegamos buena onda después de haber compartido pileta, playas, facturas. Además, en ese momento ella salía con uno de mis profes de DJ, por lo que terminé compartiendo más cosas con Silvina.

¿Cómo viviste la primera gala?

Prácticamente nos tocó abrir el programa porque Fede Bal, Laura Fernández y Matías (Napp) ya están súper cocinados y nosotros somos un equipo nuevo. Primero tenés que conocerte, ensayar, porque por más que el equipo tenga muy buenas personas, hasta que se conocen y funciona puede pasar un tiempito. De todas formas, salimos con todo y lo disfrutamos un montón. Igual sentimos que nos mataron un poquito porque era una córeo muy difícil. Creo que vio otro canal el jurado.

¿Sentís que Marcelo Polino fue muy duro con Silvina al decirle: “El culo de (Aníbal) Lotocki te pesa”?

Artísticamente el jurado estuvo muy flojo. Porque si bien es real que ella estaba muy nerviosa, no estuvo mal porque la córeo estaba difícil. Polino se fue un poco al pasto. Le erró porque se metió con una situación de ella muy complicada, donde la pasó mal. Nosotros estuvimos hablando y sentimos que lo quiso decir como un chiste pero le salió mal, porque la terminó bardeando, lo que desencadenó que se sintiera mal. Después del comentario, ella se quedó mirándolo con una sonrisa, pero la verdad es que se sintió muy mal.

A Charlotte Caniggia (su ex compañera) también la criticaron por cómo bailaba... ¿Notás diferencias entre ellas?

Todas las chicas con las que me ha tocado bailar son diferentes. Tienen un punto fuerte y un punto débil. Más allá de que las dos son mujeres lindas, son muy diferentes. Charlotte tiene mucha televisión y Silvina tiene más teatro y eso se nota muchísimo. Obviamente Silvina, al hacer más shows, tiene un conocimiento mayor de su cuerpo y una buena pisada, a diferencia de Char, que es una persona normal que no ha explorado demasiado el mundo artístico. Con Charlotte nos sentábamos a comer (risas).

Por cómo se plantea, ¿sentís que este “Bailando” es más escandaloso que los anteriores?

No sé si es el más escandaloso de todos porque siento que todavía no arrancó. Todavía no pude ver a nadie. Pero siento que salvo Silvina, el Polaco y Cristian Sancho, que son grandes figuras, el resto son cuatro de copas. No hay demasiados conocidos y con esa hambre de querer hacerse conocidos, van a hacer cualquier cosa.

¿Cómo creés que puede terminar este año?

Creo que vamos a ganar el “Bailando”, le tengo mucha fe a nuestro equipo (risas).

Fiel a su hermano

Si bien desde hace un par de años su vida está en Buenos Aires, Leandro siempre se toma un tiempo para volver y acompañar a su hermano, Juan María “Gatito” Nimo. “A Neuquén siempre estoy volviendo, sobre todo por mi hermano. Él está haciendo muchas cosas con todo lo que tiene que ver con las capacidades diferentes. Está al frente de un proyecto que se llama ‘Revolución: capacidades diferentes sin límite’. Lo admiro mucho, es todo un ejemplo de motivación, a veces uno dice ‘no doy más’ y lo ves a él que siempre está dispuesto a todo”.

De bailarín profesional a incursionar en la música

Nuevo objetivo. Desde hace un par de años, Leandro empezó a prepararse para ser DJ y así recorrer el país con su música. “La parte del baile me encanta pero siento que ya estoy satisfecho. Ahora quiero dedicarme a la música y, más que bailar, quiero que la gente baile”, expresó.