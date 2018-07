Leandro, quien es parte del staff de Showmatch y que también consiguió ser parte del conocido Moulin Rouge (el legendario e histórico cabaret de París), contó detalles del show en el que también tiene su gran protagonismo.

La pieza tiene como protagonista a Pipo, quien, al igual que muchos otros pequeños, les pide a sus padres como regalo de cumpleaños la anhelada Play XT128477 (la última del mercado). Pese a su deseo, sus papás le obsequian libros de cuento. Enojado con ellos, se encierra en su habitación. Para su sorpresa, los personajes de esos cuantos como Blancanieves, La Bella Durmiente, Batman, El Gato con Botas, El Ninja y 4 Marineros de la Alegría, mágicamente cobran vida para enseñarle el valor de la lectura y la amistad. El problema aparece cuando Mr. Play (Nimo) acompañado por la Señorita Atari trata de que Pipo esté absorto e inmerso en el mundo de los juegos electrónicos.

Rescate de valores

“Cuando creamos la idea pensamos en volver a los orígenes, cuando éramos chicos y jugábamos con los amigos de la cuadra, que no era encerrarnos y jugar con la Play. Han evolucionado las últimas generaciones y no queremos que se pierdan de disfrutar la infancia y rescatar los valores de la familia y la amistad”, explicó Nimo, quien a los 18 años dejó la ciudad para irse a estudiar a Córdoba.

Leandro Nimo fue el primer neuquino en pisar la pista del "Bailando" y acompañó a grandes figuras.

Luego el productor agregó que la puesta no tiene nada que envidirales a obras montadas en Buenos Aires. “Tiene muchos musicales, muchas coreografías, hay cinco pantallas led que están todo el tiempo animando, hay muchos robots, la planta lumínica está increíble, por lo que me animo a decir que estamos a nivel de calle Corrientes”, describió el bailarín que también es licenciado en Relaciones Institucionales .

Esta no es la primera vez que el neuquino es parte de una obra infantil, ya que fue parte de Hércules junto a con Christian Sancho y Alejandro Paker, entre otros.

A la hora de describir su personaje, Nimo explicó: “Yo siempre estoy buscando convencer a Pipo de jugar con la Play, entonces me voy peleando con los demás personajes para lograr la atención de Pipo”.

Valores locales

En cuanto al estreno que hoy se hace en Neuquén, el mismo bailarín les pidió a los autores de la obra que la primera fecha se haga en su ciudad natal. “Cuando la escribieron yo les dije que la quería estrenar en Neuquén, porque somos amigos”. Además, Nimo contó que el elenco en su totalidad está integrado por actores de Neuquén, Centenario, Cipolletti, Villa Regina, Plottier Cutral Co y Plaza Huincul.

Tras su estreno en Neuquén, el actor reveló que la obra podría visitar otras ciudades. “Tenemos que ver porque hay gente que quiere que la llevemos a otros lugares. Nos llamaron de Cutral Co, de Allen, Roca, Las Heras de Mendoza, y el Cine Teatro Español nos quería para alguna ocasión, pero eso es a futuro”, cerró Nimo.

A la espera del llamado

Desde el 2008 el neuquino realizó varias temporadas en el “ Bailando”, que tendrá una nueva edición en agosto. Precisamente, Leandro contó que por el momento no tuvo ningún llamado de la nueva productora de Marcelo Tinelli, Laflia. “Del ‘Bailando’ no sabemos nada por una cuestión ‘vox populi’ por la situación que está atravesando la productora. Sin embargo, los castings ya se empiezan a mover. A los conocidos, por así decirlo, nos dejan para el final. Si no aparece alguna cara nueva nos mandan a nosotros a cubrir”, bromeó. Y aclaró: “Estoy dispuesto siempre. Me encanta participar, lo disfruto muchísimo y trato de entregarle todo a mi celebridad, lo mejor que puedo, con todo lo que sé”.