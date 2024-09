"Ley Facundo": el legado de un maestro de Santa Cruz, víctima fatal de una falsa denuncia de abuso sexual

Por un lado, que el docente esté acompañado, cuando es sitado por cualquier sumario administrativo que implique o no su paartamiento y cualquiera sea la causa (no solo en denuncias por supuesto abuso sexual).

Por otro, que en tales casos se active un protocolo de acompañamiento legal y afectivo que contemple, al mismo tiempo, la intervención de una institución que no sea el Estado ni el gremio docente, y que podría ser la Fundación Facundo Díaz.

Detalles del proyecto

Elba Soria, la abogada que trabajó en la ley, detalló lo que ocurre actualmente: “Cuando un docente es notificado de que se le iniciará una instrucción sumarial, con retiro o no del cargo, se lo llama (lo hace generalmente el supervisor o maestro con jerarquía), es citado y se le dice que a partir de ese momento está notificado de la situación”.

“Desde allí -agregó en declaraciones al medio local Nuevo Día-, el docente queda a la deriva, desamparado, porque hay un abandono”.

Screenshot_5.jpg Santa Cruz: Graciela Riquelme, mamá de Facundo Díaz.

Según explicó la letrada, de acuerdo a las normas existentes, existe un cuaderno de actuaciones en el que los directivos vuelcan las acciones del docente, con datos, y su función.

El proyecto de ley busca que en ese cuaderno el maestro pueda dejar constancia de una persona con vínculo cercano que designa para que lo pueda acompañar en el momento de la citación.

“Ese dato estará en el cuaderno de actuación -indicó Soria-, y la ley (propuesta) dice que los nombres de quienes lo acompañen pueden ser cambiadas las veces que el docente lo considere. De esta forma, al maestro no se lo encierra solo y diciéndole ‘manejate’”.

El siguiente paso previsto en el proyecto pasa por un protocolo que se active a partir de la notificación al docente sumariado, que lo contenga y acompañe, haya sido o no retirado del cargo.

Este acompañamiento “es jurídico y afectivo”, indicó la abogada, “pero el de contención -aclaró- será solo si el docente así lo decide”.

Agregó que el acompañamiento tendría “autarquía”. “Que no sea el gremio ni el Estado, ya que este último es quien acusa”, dijo.

Datos de Santa Cruz

Algo que remarcó la letrada es que ya en 2019 cuando ocurrió el caso de Facundo Díaz, le habían pedido al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz datos sobre la cantidad de maestros encuadrados en investigaciones sumariales de cualquier tipo.

Aquel pedido, basado en la Ley de Acceso a la Información Pública, no tuvo respuesta. Hace algunas semanas realizaron un nuevo pedido. “No sabemos cuántos docentes hay en esta situación, pero estimamos en un 30% o 40% sumariados por diferentes cuestiones”, afirmó.

Soria adelantó que buscarán que la ley no solo se apruebe en Santa Cruz sino que además sea replicada a nivel nacional. “Es una ley de lo más humana -comentó-, que mira hacia el abandono social. La decisión de Facundo no fue porque se le ocurrió. No soportó el dolor, maltrato y abandono”.