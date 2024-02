Tras un cuarto intermedio, Diputados votará la Ley Ómnibus

Live Blog Post

Espert criticó a la oposición

El liberal José Luis Espert le replicó que "todos los que dicen que no hay dictamen, mienten". "El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos", remarcó el legislador.