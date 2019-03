Lissa lloró en Intrusos y Rial arremetió contra Ulises Jaitt

Además, la cantante relató que fue ella quienes presentó a Natacha y Raúl. "No tuve el tiempo de hacer el duelo porque me tengo que estar escudando de cosas que no tengo nada que ver", aseguró dolida.

Sobre lo sucedido en la fatídica noche en el salón Xanadú, Lissa aseguró que no tenía idea de ese encuentro. "Todo eso se armó rápido porque los tres teníamos planeado ir a la Costa esta semana", reveló y luego se refirió al estado de salud de Natacha y su adicción a la droga: ''Me decía que estaba medicada por el tema de las drogas, yo la veía mejor, estaba más linda’’.

Sin embargo, una vez terminada la nota, la cantante no aguantó y quebró en llanto detrás de cámaras. "Lissa está mal. Quedó envuelta en un lugar oscuro gratuitamente", anunció el conductor, mientras ella intentaba calmarse y contener las lágrimas, junto a su hermano.

La preocupación de todos además, era más grande porque Lissa tiene un embarazo de seis meses y medio y no le hacía nada bien lo que estaba pasando.

"No pude despedirla porque no sabía cómo iba a reaccionar la familia si iba al velatorio. Eso me duele mucho. Yo la quise mucho.Sigo rezando por su descanso", agregó Lissa, en medio de lágrimas y ya fuera de cámara.

"No sé qué lo llevó a Ulises nombrarme con tanta furia, había buena onda con él. Le envié un mensaje a través de su abogado para hablar. Pero no obtuve respuesta", se lamentó, quien mantenía una relación de amistad con la mediática.

La furia de Rial

Con Lissa completamente destrozada, Rial aprovechó la oportunidad para apuntar contra el hermano de Natacha. "A Ulises le gusta ensuciar a todo el mundo. Siempre lo hizo y lo sigue haciendo. Es un juego que le conviene a él. Y se lo digo en la cara. Que no corra como una vez que lo vi acá en la esquina y sigue corriendo. No podemos justificar a un tipo que ensucia a dos personas", afirmó, recordando viejos enfrentamientos.

"Está buscando respuestas", explicó Marcela Tauro, buscando calmar los ánimos, pero Rial siguió, implacable: “Que vaya a la Justicia a buscar respuestas. ¿Quién es él para acusar? Ni siquiera estaba al lado de su hermana. Estaba de vacaciones. Por qué no piensa ‘¿y si hubiera estado yo?'. No le creo nada de lo que salga de su boca. Todo lo que sale de su boca es mentira. Todo. Está históricamente probado. Entonces, me da bronca que vaya con un servicio de inteligencia al lado y tire lo que tiró. Es raro”.

Sin pelos en la lengua, el intrusos finalizó: “Un poquito más de cautela hubiera sido buen- Después nos piden cautela a nosotros... Yo se la pediría a la familia”.

