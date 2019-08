Todo se inició en medio del escándalo entre la capocómica (en competencia con Gabo Usandivaras) y Pampita, luego de que la jurado le manifestara que necesitaba un “machote” para verse más femenina. “Quizás muchos piensen que yo perdí el humor. Me importa muy poco si yo he perdido el humor. Lo que yo necesito es que la gente tome conciencia de muchas cosas, que tiene que ver con la tolerancia, con el respeto y la igualdad”, lanzó Flor de la V y luego siguió: "Antes creía que me tenía que poner vestido de cierta manera, o tener que transar con esta sociedad. Hoy no tengo que transar con nadie, las personas somos como somos tengamos o no barba, y no creo que para ser aceptado tenga que hacer humor con eso", haciendo referencia de algún modo a Lizy.

Horas después de las declaraciones de Flor, las seguidoras de comediante le preguntaron a la conductora que opinaba del "palito" que le había tirado su colega, a lo que ella sin vueltas respondió: “Jaaaaa cero drama. Con poca inversión un imperio (porque barba me crece a rolete y gratis) ay quien se gastó hasta lo que no tenía para que la comparen con Máxima (reina de Holanda) y sigue a mi lado", escribió Lizy.

“Y vos estas en Telefe y otras x el cable jajjajajjajajjajaja”; “Tiene menos simpatía que un árbol la mina”; “Yo escuche el palito que tiró dijo algo del humor refiriéndose a @lizytagliani yo me reía porque ella tiene que discutir y hacerse mala sangre por estupideces para mi la que no se aceptó es ella...”; “Lizyy, porfi nunca cambies!!”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Mirtha Zappina on Twitter Muy bien! Disfruta! Viste el palo que te tiró la gallina clueca de De la V? Qué tupé! Porque ella ya no tiene humor para nada!!! Si la envidia fuera tiña... — Mirtha Zappina (@MirthaZappina) August 8, 2019

Lizy Tagliani on Twitter Jaaaaa cero drama. Con poca inversión un imperio (porq barba me crece a rolete y gratis) ay quien se gastó hasta lo que no tenía para que la comparen con máxima y sigue a mi lado. https://t.co/RCI2NyfYkz — Lizy Tagliani (@lizytagliani) August 8, 2019

Mariela on Twitter Y vos estas en telefe y otras x el cable jajjajajjajajjajaja — Mariela (@marielamolo) August 8, 2019

Caro del valle on Twitter Yo escuche el palito que tiró dijo algo del humor refiriéndose a @lizytagliani yo me reía porque ella tiene que discutir y hacerse mala sangre por estupideces para mi la que no se aceptó es ella... — Caro del valle (@caroodelvalle13) August 8, 2019

Solange on Twitter Aparte que tiene menos simpatía que un arbol la mina — Solange (@harrygetweeird) August 8, 2019

Nancy on Twitter Sos todo lo que esta bien!!!! — Nancy (@Nancy63172753) August 8, 2019

Ale Fiori on Twitter Sos grande @lizytagliani nunca cambies sos la número uno los demás a la camita a llorar jaja — Ale Fiori (@AleFiori4) August 8, 2019

