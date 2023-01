Lizy Tagliani contó detalles inéditos de cómo será su soñada boda

lizy-tagliani.jpg

"Yo no soy muy exquisita, no íbamos a hacer nada y mi amiga Vero me dijo 'No podés no hacer nada'. Así que como ella se encarga de eso me armó todo", reveló sobre que su único deseo era casarse y no tenía intereses de celebrarlo.

En LAM, también hizo alusión a cómo viene la preparación de su boda y la vestimenta que utilizará: "Ni me hables con el blanco, que cuando me fui a probar para año nuevo vestidos blancos para el casamiento, me sentía una sucursal de electrodomésticos. Pasé por todos, cada vestido era un electrodoméstico diferente. Pero bueno, me gusta, es divertido".

Vale recordar, que luego del anuncio, Lizy fue invitada al programa de Mirtha Legrand y contó que se venía su casamiento. Sumado a esto, le solicitó a la Chiqui si quería ser su madrina de boda. Si bien la conductora se sorprendió aceptó con mucha gratitud.

Lizy-Tagliani-sde.jpg

Es por eso que contó cómo es la participación que está teniendo Mirtha Legrand: "Mi amiga me llevó a una reunión, me sentó frente a tres ramos y me preguntó cuál era el arreglo para el centro de mesa y le digo 'no sé, me da lo mismo'. Entonces le mandé la foto a Mirtha y me dice 'me gusta esta'".

"Como yo sé que ella es coqueta y le gusta, la hago participar bastante", confesó respecto al rol que cumple Mirtha en los preparativos de su casamiento que se celebrará el próximo 23 de marzo.