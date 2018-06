Llegó la chance de oro para el Huevo

Este hecho histórico para el fútbol regional tiene al Huevo dentro de un esquema osado por parte del DT (3-4-3 o 5-2-3), que hará uso de su versatilidad para ocupar distintas posiciones en lo que será una chance de oro para ganarse un lugar entre los once titulares. Así la formación quedará conformada por Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Maximiliano Meza o Enzo Pérez, Javier Mascherano, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Cristan Pavón.

En este sentido, el zapalino tendrá un rol protagónico dentro de la táctica del santafesino, que busca un lateral-volante por izquierda que se desplace a lo largo de la banda izquierda. Una función nada fácil teniendo en cuenta que debe tener un ida y vuelta constante para acoplarse a los ataques del equipo cuando tiene la pelota en las inmediaciones del área rival mientras que por otro lado no puede descuidar su función defensiva para evitar los desbordes del volante derecho balcánico Perisic.

Un punto a favor del Huevo es que ya ha jugado en esa posición, si bien no es la más frecuente para el ex Ferrocarril Oeste, que tuvo algunas variaciones en el sector que ocupó a lo largo de su carrera. Uno de sus pasos más resonantes fue en Racing, donde estuvo desde 2014 hasta 2017 y allí se desenvolvía como volante por izquierda en la gran mayoría de los encuentros si bien jugó en menor medida como extremo.

En su club más reciente, Sporting Lisboa, al que llegó en julio de 2017, disputó 54 partidos y tuvo un papel más ofensivo, ya que se desenvolvió como delantero sobre la banda izquierda y en menor medida como volante.

La versatilidad , una clave del Huevo para ganarse un puesto en el partido del jueves ante croacia.

Las asistencias, un fuerte

Entre los aspectos que resaltan en el juego de Acuña, su mayor virtud está en generar ocasiones de gol mediante sus jugadas, lo que le valió su pase de Ferro a Racing. Es por esto que en su carrera el rubro asistencia destaca con un total de 280 partidos jugados y 35 asistencias así como 30 goles, otro de sus atributos. Su paso más fructífero en cuanto a sus números fue en Racing. Allí jugó 109 encuentros con un total de 20 goles y 29 asistencias incluido un título local en 2014, lo que le valió un lugar especial entre los hinchas académicos.

"Nunca tuve miedo de quedar afuera del Mundial. Siempre tuve la confianza por el trabajo que estaba haciendo. Después el entrenador elige y yo tengo que dar el máximo para estar disponible". "Siempre soy muy optimista y creo que voy a tener la posibilidad en algún momento”.Paulo Dybala. El delantero de la Juventus espera para demostrar.

"Ya no existe más el fútbol en que todos los equipos jueguen de la misma manera. Por ende, los técnicos tienen que adaptarse a como juega el rival"."Croacia no juega igual que Islandia, por eso va a haber cambios. Este Mundial demuestra que no se puede subestimar a ningún equipo".Cristian Ansaldi. El defensor dio su mirada sobre el duelo ante Croacia.

La vez que el zapalino jugó como lateral por izquierda en su llegada a Ferro

La posición que Jorge Sampaoli prevé para Marcos Acuña no es ninguna novedad para el zapalino, que tuvo algunos de sus primeros partidos en esa posición en Ferrocarril Oeste, en 2009. “Se lesionó el 3, así que, contra Chacarita, el Chaucha Bianco me puso como titular pero de lateral izquierdo. Jugué siete partidos seguidos de 3, así arranqué”, recordó el ex Racing hace un par de años.

El zapalino tiene una facilidad por el despliegue dentro de la cancha, lo que le ha permitido desempeñarse en varias posiciones a lo largo de su carrera.

Hace dos años, aquel día que contó su anécdota en Ferro, el Huevo confesó: “Con tal de jugar, me adapto a cualquier posición”.

Kovacic: “creo que somos mejores que ellos, exceptuando a Messi”

Contraria a la cautela habitual que los adversarios tienen frente a la Argentina, el elenco croata optó por una postura un poco más agresiva, y calentó la previa.

“Tenemos jugadores fenomenales, desde arqueros, defensores, atacantes... No necesitamos tenerle miedo a la Argentina. Creo que somos mejores que ellos. Exceptuando a Messi, claro”, fueron las palabras de Mateo Kovacic, que se desempeña en la defensa del Real Madrid.

Por otro lado, Anto Rebic, jugador del Frankfurt y del combinado balcánico, se refirió a sus chances frente a la Selección. “Pensando en la Argentina, tenemos que ser un solo equipo. Sabemos lo que significa Messi, debe ser el 50% de ellos”.

El futbolista de actualidad en el fútbol bávaro además analizó la ofensiva albiceleste. “Tenemos que ver cómo lo defendemos... si lo hacemos como hizo Islandia, tendremos una buena oportunidad”, aseguró.

Un partido que además de ser decisivo en el grupo empieza a tomar un tinte más picante. ¿Qué pasará en la cancha?

Lo miramos de reojo: ¿Qué conviene que pase entre Islandia y Nigeria?

Las chances de Argentina para clasificar a octavos y ser punteros del grupo también dependen del choque entre Islandia y Nigeria, que van a jugar el día siguiente, a las 12. Un empate asoma como la mejor chance para que no se despeguen, ya que de ganar, la Selección se asegura la primera posición y un hipotético cruce ante Francia. Una victoria de Islandia sería un buen resultado si ganamos el jueves, porque dejaría a Nigeria sin chances de clasificar y jugaríamos con un rival eliminado el martes 26. Un triunfo de los africanos los ubicaría con 3 puntos, a sólo uno de Argentina y con un partido entre ambos para dirimir la clasificación, que de perderse podría dejarnos afuera.

15 El horario de la última fecha Argentina-Nigeria e Islandia-Croacia, en simultáneo.

Estoy soñando con un gol suyo. Néstor Castro. Ídolo de Don Bosco de Zapala. Dirigió al Huevo en inferiores

Vamos a tener mucha marca, mucha llegada para tirar centros con el Huevo Acuña. El otro día Di María no pudo salirse mucho del libreto. Si él demuestra un poco más, lo que hacía acá en el barrio, nos va a dar una satisfacción enorme a los argentinos por esa banda.

Es un jugador de potrero que tiene esa rebeldía de cancha de barrio que nos puede ayudar en ataque, como en el sacrificio que aporta. La gente no ha visto la capacidad que tiene con la pelota, estamos muy contentos porque nos va a representar muy bien en este partido.

En general, los cambios que hizo el técnico me parecen bien porque le pueden dar más claridad a Messi, y lo bueno es que el Huevo va a jugar en la posición en la que él puede demostrar lo que sabe. Estoy soñando con un gol por la pegada que tiene Marcos, conoce el puesto y la ubicación por eso me pone muy feliz, porque es su posición privilegiada. Confío en que va a responder muy bien en este encuentro.