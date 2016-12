Lo "encanó" su compañera

Buenos Aires.- Las impactantes imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales: muestran a un policía en plena actividad, mientras se drogaba sentado en el patrullero. El video fue grabado por la compañera del efectivo, identificado como Ernesto Morales, que pertenece a la policía local de Ezeiza, y lo muestran en el momento en que consumía cocaína. Lo que todavía no se sabe es si fue la misma mujer la que divulgó las imágenes.

El video dura 45 segundos y muestra claramente cómo Morales primero prepara y finalmente inhala la droga. El triste protagonista de esta historia (Ernesto Morales) se incorporó a la policía de la provincia de Buenos Aires hace poco más de un año. Y lo más probable -aunque revisando las imágenes, estas dan cuenta de su sospecha- es que no supiera que su compañera lo estaba filmando.

De lo que seguro no tenía ni la menor idea era de que en cuestión de minutos ese video caería en manos del jefe de la policía local, Damián Salas, quien a su vez lo reenvió al secretario de Seguridad, Gabriel Lamonico. En medio de ese escándalo que pudo ser personal, el video se viralizó y entonces el escándalo pasó a ser nacional. Desde ese momento, su imagen y nombre fueron de público conocimiento y todos supieron al verlo que se trataba del policía que aspiró cocaína mientras estaba en servicio. Nada menos.

La secuencia completa se desarrolló en un lapso muy limitado y ocurrió unos minutos después del mediodía del domingo. Según explicó el propio Lamonico, cuando tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo dentro de esa camioneta policial, pidió una orden de requisa a la UFI descentralizada. Enseguida, la fiscal a cargo, María Garrido, autorizó la solicitud y la fuerza policial fue en busca del acusado.

Una vez en el lugar, los peritos secuestraron los restos de la cocaína que el oficial Morales había consumido, y el hombre fue detenido y trasladado a la fiscalía. Allí se le inició una causa por infracción de la Ley 23.737 de estupefacientes, pero no quedó mucho tiempo detenido: horas más tarde recuperó la libertad. En paralelo, la Policía se comunicó con la división de Asuntos Internos, que lo desafectó en el acto. Mientras el caso sigue por vía judicial, a nivel administrativo el Ministerio de Seguridad de la Provincia dio inicio a una investigación para definir el futuro del hombre, que por el momento está separado de su cargo.

“Vamos a pedir una medida ejemplar”, aseguraron desde la Policía del partido de Ezeiza. Asimismo, destacaron “el correcto accionar” de la denunciante. “Acá no hay ningún tipo de connivencia ni camaradería. Si hacés algo malo, te caen todas las de la ley”, dijeron las fuentes oficiales.

Investigan a un ex jefe de la Policía

La Justicia de La Plata pidió informes a distintos registros de la propiedad provinciales y nacionales para determinar si un ex jefe de la policía bonaerense, que es investigado por enriquecimiento ilícito, posee más de 100 propiedades, un helicóptero, acciones y hasta un avión. Se trata de Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa, área a cargo del manejo del pago de horas extra, quien en su declaración jurada de bienes dijo poseer siete propiedades, un helicóptero y dos millones de pesos. El fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, confirmó que libró “oficios al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central” para que le informen cuáles son las propiedades a nombre del ex jefe policial. “También se dio intervención a la AFIP para que ese organismo inicie su propia investigación”, destacó Romero.