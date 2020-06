“No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y esto fue lo peor que me pudo haber pasado. No tengo una buena relación con él, pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta", expresó a corazón abierto, y contó que fue Yanina Latorre quien la impulsó a salir adelante. "Mamá me enseñó a ser fuerte, ella es súper guerrera. Me enseñó que estas cosas no hay que normalizarlas, pero que a veces pasan y que él sigue siendo mi papá, que no me puedo olvidar de eso".

https://twitter.com/telefe/status/1274519894571339776 “Mamá me enseñó a ser fuerte” ❤ Lola Latorre se quebró al recordar la historia de su familia #PodemosHablar pic.twitter.com/J1Ub2TD3b3 — telefe (@telefe) June 21, 2020

“Yo amo a mí papá, pero me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada. Hay días en que estoy re bien, lo miro, me acuerdo y digo: 'No'. Sé que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta”, siguió diciendo emocionada.

Fue allí que la ex participante del Bailando retrató lo que sufrió cuando explotó el escándalo: “Cuando esto apareció en la tele yo tenía 17 años, estaba en el colegio y no entendía nada. Una amiga me mandó un mensaje que decía: 'Loli, cualquier cosa estamos para vos', y yo no sabía por qué lo decía hasta que puse la tele. Lo vi y le escribí a mi mamá, que no contestaba, y a mi papá, que tampoco atendía. De repente, Rose, la chica que trabaja en casa que es como de la familia, vino llorando a mi cuarto", rememoró. "Falté al colegio toda la semana y, el primer día que fui después de todo, me sentía observada. Que mis amigas me miren con compasión fue difícil".

Pese a que Andy y Coco Silly –otros de los invitados- buscaron consolarla y sacarle un tanto de presión a Diego, ella detalló el por qué se sintió tan traicionada: “Para mi la palabra de mi papá siempre fue muy fuerte, me gustaban sus consejos y yo hablaba con él porque lo que me decía me llegaba más al corazón. Cuando hizo eso es como que me sentí traicionada, no sé por que. No dudo del amor que tiene por sus hijos, pero ese ídolo que yo tenía se me cayó y todavía no pude recuperar la relación que tenía con él", afirmó.

"En el momento, lo primero que me agarró fue enojo, bronca. Todo lo que me pasaba por la mente se lo decía, por mensaje o en persona. Venía y, mientras desayunábamos, yo lo veía con cara de asco. Tenía mucha bronca adentro", siguió recordando. "Con el tiempo, eso se fue sanando, yo fui entendiendo muchas cosas también. Es algo que me cuesta, lo recuerdo todos los días porque todavía no se me fue ese dolor. A veces me agarran momentos de bronca, pero sé que es cuestión de tiempo".

Tras esas fuertes, en las redes salieron a apoyarla. Sin embargo, tampoco faltaron los que la criticaron por el haber aceptado ir al programa, previo al Día del Padre. “Bue me re partió el corazón lo que dijo Lola Latorre en ph, la entiendo tanto”; “Lola latorre es el ejemplo de lo mucho que se puede sufrir por las cagadas que se mandan nuestros viejos. Ojalá todos los padres la hayan escuchado y piensen un poco más en sus hijos a la hora de tomar decisiones” y “Comencé mi día llorando porque vi el vídeo de Lola Latorre en PH y entendí esa decepción y ese dolor que te queda después de haber visto a tu vieja llorar por la infidelidad de tu viejo, el sufrimiento y la decepción que te queda tarda años en sanar”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales.

https://twitter.com/JulianaSuffia/status/1274525875204227078 lola latorre es el ejemplo de lo mucho que se puede sufrir por las cagadas que se mandan nuestros viejos. ojalá todos los padres la hayan escuchado y piensen un poco más en sus hijos a la hora de tomar decisiones — Ju (@JulianaSuffia) June 21, 2020

https://twitter.com/brisackc/status/1274755006684684291 Bue me re partió el corazón lo que dijo Lola Latorre en ph, la entiendo tanto — brisa (@brisackc) June 21, 2020

https://twitter.com/efrudo/status/1274720597516464133 Comencé mi día llorando porque vi el vídeo de Lola Latorre en PH y entendí esa decepción y ese dolor que te queda después de haber visto a tu vieja llorar por la infidelidad de tu viejo, el sufrimiento y la decepción que te queda tarda años en sanar — efraín (@efrudo) June 21, 2020

https://twitter.com/sanchezmicu/status/1274518774226522115 Con lo que acaba de decir Lola Latorre en PH me queda bien en claro que esa familia está para el remil orto y todo lo que publican en instagram es por apariencias. — (@sanchezmicu) June 21, 2020

https://twitter.com/Floppyrzz/status/1274540264842027009 Chicos , Lola Latorre hablando en Ph sobre el papa me hizo llorar como una hija de puta, nada, queria contarlo(?) — Flor (@Floppyrzz) June 21, 2020

https://twitter.com/Pauespinola18/status/1274540411894353921 lola latorre en ph quebrada

dios me senti super identificada...allá por el 2017 — PAU (@Pauespinola18) June 21, 2020

https://twitter.com/AaSofach/status/1274570850512130049 Pueden dejar de hatear a Lola Latorre por lo que dijo en Ph???? Ustedes que saben como su familia en si afrontó ese momento??? Que rompe pija se ponen cuando bardeas sin saber dios — Cande✊✊✊ᵇˡᵐ (@AaSofach) June 21, 2020

https://twitter.com/AnitaBasCar/status/1274702625645174786 Ayer vi a Lola Latorre en PH y me rompió el corazón, como puede ser q por un poco de rating sean capaz de dañar así. — Ana (@AnitaBasCar) June 21, 2020

