Los 5 cucos que podrían ir con la Argentina

Según el ranking FIFA, quedaron determinados los cuatro bombos que son el primer filtro para el sorteo del próximo 1 de diciembre en el Kremlin de Moscú y que paralizarán al mundo entero.

El mecanismo del sorteo hace que dos equipos de un mismo contenedor y no pertenecientes a la misma confederación -a excepción de Europa- puedan cruzarse en la primera ronda.

Argentina será una de las ocho cabezas de serie junto al anfitrión Rusia, el último campeón Alemania, Brasil, Portugal, Bélgica, Polonia y Francia.

Entonces, dentro de las probabilidades del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli como rival del bombo 2 -en teoría, el de los equipos más fuertes- hay cinco opciones, ya que los otros tres son sudamericanos (Perú, Colombia y Uruguay): España, pero también podrían tocar Suiza, Inglaterra, México o Croacia.

Respecto de los otros dos bombos, no hay restricciones pero sí excepciones, porque si ya tocó México no podrán ser rivales ni Costa Rica ni Panamá. Si en el 3 sale un africano o un asiático, no podrán tocar otro africano u otro asiático del 4, aunque sí pueden repetir rivales europeos.

En ese sentido, el bombo 3 tendrá a Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán; mientras que en el bombo 4 estarán Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita.

La suerte y desgracia de Argentina en Rusia podría ser, en primer término, un grupo con Suiza o México, Islandia y Panamá o Arabia Saudita; mientras que lo más complejo sería enfrentar a España o Inglaterra más Suecia y Nigeria, similar al Mundial 2002.