"Los argentinos son muy preguntones y eso me gusta"

¿Con qué se van a encontrar las personas que vayan a ver tu presentación? ¿Qué creés que es lo más llamativo?

Se van a encontrar con una charla interactiva. En esta ocasión propongo contar de todo, así que de todo vamos a hablar. Por supuesto, traigo varios temas que me parecen importantes que el público conozca y entienda. Además, desde mi perspectiva es importante actualizar y traer al 2018 la manera en la que encaramos la relación sexual, para que entonces todos los tips y las técnicas más calentitas tengan sentido dentro de un contexto de vida real. Por otra parte, también van a poder sacarse todas las dudas que tengan. Van a tener la oportunidad de hacer preguntas en vivo y también, para aquellas personas que son más tímidas, siempre tenemos el recurso de la pregunta escrita en un papelito.

¿Qué fue lo que te inspiró para escribir este libro?

Mi libro Alessandra te lo cuenta todo. Sentí que era necesario escribirlo porque me di cuenta de que toda mi bibliografía estaba un poco desactualizada del tono y la forma en la que se presentaban ciertos temas. En los últimos 10 años ha habido una serie de cambios vertiginosos en la región, muchos de ellos originados desde Argentina, como la inclusión de parejas homosexuales, el feminismo, el acoso sexual, el consentimiento sexual, que son cosas que siempre han existido, pero no siempre han sido parte de las conversaciones cuando las personas empiezan a relacionarse. Por eso, en este libro aparecen una serie de temas que antes no aparecían, como por ejemplo, sexualidad adolescente, que es algo que había quedado afuera sobre mi libro de educación sexual, porque sólo llegaba hasta los 12 años.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que suelen hacerte los argentinos?

Los argentinos son muy preguntones. Es algo que me gusta. No tienden a cohibirse y son bastantes directos. La verdad que no varían los temas a diferencia de otras partes de Latinoamérica. Los hombres consultan sobre dos temas: el tamaño del pene y el control eyaculatorio. Las mujeres, sobre la frecuencia y la regularidad orgásmica, así como el deseo sexual inhibido. Las parejas consultan muchísimo sobre cómo no caer en la rutina y mantener despierto el deseo sexual.

¿Cómo describirías la sexualidad de los argentinos? ¿Es diferente a la del resto de Latinoamérica?

Ciertamente, el contexto social es muy discutido en Argentina y creo que tiene que ver con que los argentinos hacen mucha terapia, les gusta el análisis. Está realmente integrado el estudiar el comportamiento humano. Es distinto, hace un gran diferencial al resto de los países, donde no se ven con buenos ojos el manejo psicológico. Como consecuencia, de ese nivel de autoanálisis, autocrítica y autoentendimiento, lo sexual puede cobrar roles más importantes y dramáticos porque tiene un mejor conocimiento de dónde es que lo vas acomodando e integrando a tu vida.

¿Qué rol ocupa la sexualidad actualmente en la vida de las personas?

Sigue ocupando un lugar muy importante. Sin embargo, los millennials le dan menos prioridad a la parte sexual y prefieren hacer foco en la parte laboral. Puede ser por un rechazo a las generaciones anteriores o relaciones de pareja que terminan en divorcio. Ante esa realidad, muchos millennials prefieren enfocarse en sus carreras, en su estabilidad económica y establecer relaciones más firmes.

¿Qué cambios sufrió la sexualidad con la aparición de las redes sociales?

Creo que la aparición de redes sociales ha alterado la vida sexual de las personas. Distraen y presentan muchísima oferta. Presentan utopías, imágenes idealizadas de las vidas de las otras personas y a veces es fácil seducirse con lo que pareciera ser muy cool.

Para Alessandra, la delgadez no lo es todo

Ya pasaron diez años desde que Alessandra cambió por completo su apariencia física, para sorprender a todos sus seguidores. Respecto de ese llamativo cambio, la sexóloga aseguró que la sexualidad no pasa por algo físico, sino que está relacionada con otras cosas. “Puedo decir por experiencia propia, que cuando estaba gordita vivía una vida sexual muy plena. La sexualidad no pasa por el cuerpo, sino por otras cosas, como la comodidad y la química que hay en la pareja. Debo confesar que mis mejores experiencias han sido cuando estuve obesa”, resumió.