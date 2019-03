"A raíz de esta petición, nosotros celebramos diferentes mesas de diálogo con cada una de las marcas que trabajan en la zona. Todas han ido a las audiencias, pero hasta ahora la única que presentó una propuesta fue la empresa Fiat Chrysler", indicó la funcionaria provincial en diálogo con LU5.

Luego de revelar que la compañía hizo cuatro ofrecimientos, precisó tres de ellos. "Uno tiene que ver con la posibilidad de financiar en 12 cuotas lo adeudado, sin la mora", señaló.

"Las otras tres opciones tenían que ver con poder hacer previsible el valor de la cuota", agregó Vargas y puso como ejemplo el congelamiento del precio de las mismas al valor de octubre de 2018.

La alternativa que generó más rechazo entre los ahorristas fue la de pagar las cuotas con una quita cuyo monto se adeuda pero no en dinero, sino como porcentaje del valor del auto. "Si mi cuota hoy era de 12.000 pesos, adhiriendo a ese sistema pago 10 nada más. Esos 2.000 pesos que no estoy pagando se me acumula como deuda pero no en plata, sino en porcentaje del valor del vehículo. Entonces esos 2.000 pesos quizás sean el 0,030% del vehículo con valores hoy", explicó.

No obstante, advirtió que "la mayoría de los consumidores no se mostró conforme porque el porcentaje acumulado se aplica al valor del auto cuando uno lo va a pagar". Y agregó: "Como está esta cuestión del incremento impredecible, no saben cuánto va a salir el auto dentro de un año y cuánta plata va a ser ese porcentaje", planteó.

Aunque el plazo para adherirse a las propuestas de la empresa vencía el 8 de marzo, Vargas señaló que por el momento no tiene conocimiento cuántos consumidores lo hicieron.

La directora comentó a LU5 que los ahorristas autoconvocados "están muy bien organizados", y que se reúnen asiduamente.

Sin embargo, destacó que en los encuentros que Defensa del Consumidor mantuvo con ellos se observó que “no todos los que han firmado contratos logran entenderlos en su totalidad". Por eso, ante las propuestas realizadas por Fiat, integrantes de la entidad se reunieron con los ahorristas para explicarle los detalles de los planes presentados y evitar así que vuelvan a firmar algo que no entienden en su totalidad.

Sostuvo a su vez que "esta situación es extraordinaria porque ninguno de los que suscribió a este tipo de contratos imaginó que iba a terminar pagando la cuota que está pagando hoy, ni que los valores de los autos se iba a ir a estos precios".

