“Hubo un conflicto en el interior del boliche por lo que la seguridad retira a un menor. Una vez afuera comienza a tirar piedras y un policía lo retuvo. Cuando lo reducía, vino un joven de apellido Romero por detrás, los golpea y le roba el arma. Luego se la pasa a una joven, identificada como Rueda Troncoso, quien le apunta en la cabeza y le exige que suelte al menor, que es el hermano. En ese momento le gatilló dos veces sin éxito, porque la recámara no tenía municiones”, contó Herrera. De inmediato la joven cargó la pistola 9 milímetros y le disparó a los pies, la bala revotó en el piso y salió despedida.

“Estaba lleno de gente, y no hubo un muerto de casualidad. Esa bala le podría haber dado a cualquiera. Fue más grave de lo que creíamos”, expresó Herrera.

Ahora la discusión entre los delitos que se le imputarán a la joven pareja de 20 años quedará en manos del fiscal de la causa, Matías Stiep. A Romero se le podría imputar el delito de robo, por golpear y quitarle el arma a un efectivo de la policía, y la pena arrancaría en tres años y medio de cárcel efectiva. Se le sumaría el de partícipe necesario, porque sin su accionar se evitaba el hecho en sí. Rueda Troncoso es quien está más comprometida: se le podría imputar amenaza con arma de fuego con penas desde los tres años, portación de arma de guerra, con penas desde los tres años y medios, mientras que, por tentativa de homicidio agravado, por ser policía, la pena es de 10 a 15 años de prisión.

“La calificación legal aún está en discusión para ver si se le imputa el delito de tentativa de homicidio agravado o no, teniendo en cuenta que no tienen antecedentes penales y que se trata de muchos años de diferencias entre ambos delitos. Lo que si diremos es que no es un hecho que pasará inadvertido para la Justicia: fue algo muy grave y que tendrá repercusiones”, afirmó Herrara a LM Cipolletti.