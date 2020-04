Los médicos ya están preparados para el pico de la pandemia

A más de 3 mil kilómetros, María Celeste Macayo, médica terapista de 52 años del hospital bonaerense Lucio Meléndez, de Adrogué, recordó a la gripe de 2009: "Me tocó estar sola de guardia con 11 pacientes ventilados, el desgaste físico y mental fue terrible, no teníamos información de lo que pasaba y no estábamos preparados para afrontarlo". Macayo siente que hoy la situación es mejor: "Estoy tranquila, hoy tenemos un plan de contingencia, pudimos organizarnos con protocolos sanitarios oportunos y equipamiento".

Según fuentes oficiales, en el país hay más de 8 mil camas de terapia intensiva entre el sector público y privado, de las cuales 115 hoy están ocupadas con pacientes con coronavirus. Ante un "impacto medio" de la enfermedad se necesitarían al menos 2 mil más, por lo que el Ministerio de Salud de Nación trabaja contra reloj incorporando recursos humanos y materiales en áreas críticas.

