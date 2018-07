Los metaleros ochentosos, de fiesta con Accept

En una entrevista ofrecida a la agencia DPA, el guitarrista habló de la placa que estarán presentando en el Alto Valle, que significará una cita histórica para los fans del heavy. “Para nosotros, The Rise of Chaos (El ascenso del caos, estrenado en 2016) refleja lo que estamos viviendo. Si mirás las noticias, el medioambiente, la política, o simplemente estás al tanto de qué está pasando en el mundo, te darás cuenta de que el título realmente encaja. Es más simbólico que cualquier otra cosa”, dijo Hoffmann.

Fundada en 1976 por el vocalista Udo Dirkschneider y el guitarrista Wolf Hoffmann, la banda ha sufrido desde entonces varios cambios en su alineación. Durante los 80 cosechó grandes éxitos, con discos como Breaker, Restless and Wild, Balls to the Walls y Metal Heart. Es considerado uno de los grupos más influyentes de subgéneros como el thrash metal y el speed metal.