Los Obama firman un contrato récord para publicar sus memorias

El ex presidente estadounidense Barack Obama y su mujer, Michelle, acaban de firmar un millonario contrato con el grupo editorial Penguin Random House para publicar por separado sus memorias, según informan medios estadounidenses.

El mayor grupo editorial del mundo se aseguró en una subasta los derechos de ambos volúmenes para su publicación internacional.

Según "The Financial Times", pagó por ello más de 65 millones de dólares (unos 61 millones de euros), todo un récord para las memorias de un ex presidente.

Aunque en Estados Unidos es habitual que un ex presidente publique sus memorias tras acabar su mandato, no lo es tanto en el caso de las ex primeras damas. Sin embargo, durante sus ocho años en la Casa Blanca, Michelle Obama gozó de una enorme popularidad.

Por el momento, se desconocen tanto el contenido como la fecha de publicación de los dos libros. Barack Obama también publicó con Penguin Random House sus otros tres libros. # Información para el editor