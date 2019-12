Los regionales, de festejo hasta el final de año

El cipoleño no estuvo siquiera en el banco pero Napoléon una vez más lo premió llevándolo a Mendoza con el resto de la delegación.

Y un día más tarde, el sábado, el que dio una nueva vuelta fue otro arquero de la zona, el neuquino Gabriel Arias, que logró el Trofeo de Campeones con La Academia en el claro triunfo ante Tigre.

En este caso, el también guardavallas de la selección chilena fue titular y hasta tapó un par de pelotas claves con el partido 0 a 0, lo que le valió el aplauso de los hinchas y menciones especiales de los comnetaristas de la tele destacándolo.

Luego del partido, el Gaby manifestó: “Este es el Racing que todos conocemos. No como estos seis meses que no fueron buenos. Pero la verdad es que lo pudimos terminar así, con dos títulos importantes. La verdad que es algo histórico, hace rato que no se conseguían dos títulos seguidos”, declaró.

Luego, llamó a continuar por el mismo camino. “Hay que seguir así”, aconsejó.

Por último, Arias se lo dedicó al entrenador de arqueros de La Academia, Fernando Gayoso, que tiene a su madre en grave estado de salud. “Un abrazo a Fer Gayoso que está pasando un momento difícil, esto es para él que no está pasando un buen momento”, cerró.

El cipoleño que estuvo cerca

Así como un par de regionales festejaron campeonatos este fin de semana, el que se quedó con las ganas fue el cipoleño Nestor Moiraghi, que perdió con Tigre ante Racing la final por el Trofeo de los Campeones.

