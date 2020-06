Los Rolling Stones en pie de guerra con Donald Trump

"La BMI ha informado al equipo de campaña de Trump en nombre de los Stones que la utilización no autorizada de sus canciones constituiría una violación de su acuerdo de licencia", reza un comunicado publicado por el portal de información Deadline que el legendario conjunto musical replicó en su cuenta oficial de Twitter.

https://twitter.com/RollingStones/status/1276983144525238276 BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

"A pesar de las directivas de cese y desistimiento de Donald Trump en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para impedir que utilice sus canciones en el futuro en cualquiera de sus campañas políticas. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada", advierten en un comunicado.

En su campaña, el mandatario utilizó la canción "You Can’t Always Get What You Want" en varios situaciones, como en su último mitin de Tulsa, en Oklahoma. También lo hizo en durante un acto en 2016, ocasión en la que los Stones salieron a aclarar que no apoyaban a Trump y que no habían autorizado la utilización de sus composiciones.

El jefe de Estado norteamericano también fue criticado por la familia del fallecido Tom Petty, ante los intentos de que la canción "I won`t back down" animara las reuniones oficialistas.