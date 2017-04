Los Simuladores se preparan para la pantalla grande

Ahora, el programa, que tuvo 24 capítulos en dos temporadas, está a punto de saltar a su versión cinematográfica. El encargado de brindar la noticia y darle fuerza a los rumores que ya vienen de hace un par de años fue Diego Peretti, quien también -años atrás- fue apuntado por ser el responsable de la disolución de la exitosa serie que ganó un Martín Fierro de oro.

“Nosotros ya dijimos que tenemos ganas de hacer la película, pero hay que preguntarle al que escribe, Damián Szifron. Él está en Hollywood preparando El hombre nuclear con Mark Webber, él la va a escribir y dirigir, mirá dónde está”, reveló Diego Peretti en dialogó con Juan Pablo Varsky (FM La Metro).

Innovadora

Luego, el actor de Casi leyendas (2017) contó que ya tuvo un encuentro con el realizador de la serie. “Me he juntado con Damián muchas veces para ver qué idea podemos meter en Los simuladores en el formato cinematográfico, que no es lo mismo que la televisión. Él tiene alguna idea, pero no la concretamos porque está muy ocupado”, contó Peretti.

En caso de que se concrete la cinta, en un futuro no muy lejano, tendría que ser “una propuesta innovadora”, diferente al formato realizado para TV.

“Lo tenemos que hacer con una idea fuerte, intensa. En eso estamos, pero está cada uno en lo suyo y yo creo que si te dijera, le doy cuatro años para que salga esto, porque Damián tiene unos tiempos...”, indicó el actor, quien propuso que la película podría contar qué está haciendo cada uno de los personajes después de quince años.

El formato de Los simuladores se realizó en otros países, como Chile, España, México y Rusia, y en todos ellos tuvo éxito.