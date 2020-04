Lourdes quiere volver al BAR y le pegó a Fidalgo

¿Rencorosa?

Sin más vueltas, Sánchez aclaró su determinación: "Porque no tengo mucha onda, la respeto quizás como maestra pero no hay onda, el año pasado me lo demostró en la pista". Barbie Simons intervino ante la sorpresiva respuestay preguntó: "¿Y como bailarina la respetás?". Un poco picante, la esposa del productor de Showmatch aclaró: "A mí como bailarina quizás no me gusta. A mí no me gusta mucho, a veces la veo como la Iripino en mujer. Yo a Marcelo Iripino lo amo pero ella está como pasada de energía".

A pesar de su ganas de estar prsente en la pista desde, la producción ya afirmaron que no estará entre los participantes.

