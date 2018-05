"¿Cuántas cirugías tenés", disparó La Chiqui, sin filtro. "No sé", exclamó la rubia y luego agregó: "A veces no son cirugías. Vos te podés hacer una dermopigmentación y piensan que te estiraste la cara. Me hice las lolas y me saqué un poco, dos veces porque tenía mucho. La primera vez me había quedado mucho", explicó la blonda.

"¿Y la cola?", retrucó Mirtha y ella aseguró: "La cola es mía".





Embed ¿CUÁNTAS SON? Luli Salazar reveló en la #mesaza las cirugías que se hizo. "La cola es mía", aseguró. pic.twitter.com/8RYnJpTqPR — eltrece (@eltreceoficial) 6 de mayo de 2018

Las burlas y los memes en las redes, principalmente en Twitter, no tardaron en llegar. Hubo una catarata de tuits que se reían de sus dichos y hacían hincapié en la cantidad de cirugías que se hizo Salazar.

Muchos aseguraron que su cuerpo era de "plástico" y, con videos, recordaron el aspecto que tenía años atrás.

Embed Dice luciana salazar que lo unico que tiene hecho son las lolas. Dale boluda, tenes mas plastico que colombraro. — Canapé (@CanapeDeChorizo) 6 de mayo de 2018

Embed Que MUCHACHA ESTA LUCIANA SALAZAR



FOTO #1 HARA DIEZ AÑOS

FOTO #2 HOY



TIENE MAS OPERACIONES Que #WallStreet

ESTA COMO LA MINA DEL GALICIA DESPUES

Que LE SACAN LA VENDA

NO LA CONOCEN NI SU PADRES#BuenDomingo#Mesaza pic.twitter.com/FVkNPqGSpR — ALEX-RE-HARTO (@AleXCambiemos) 6 de mayo de 2018

Embed #Mesaza Luciana Salazar SIN 128956 CIRUGIAS SE VEIA ASI pic.twitter.com/Bj03pAP4Wf — ANTI K (@antik1100000) 6 de mayo de 2018

Embed #Mesaza Luciana Salazar entre los cultivos de botox y el carnaval de cirugías que tiene encima, todavía espera el transplante de cerebro pic.twitter.com/ap9uChQll0 — Sweet Andrea (@falevian115) 6 de mayo de 2018

Embed Cuando la beba de Luciana Salazar extrañe a la madre va a ir a besar el paragolpe de un Gol...

Es lo más parecido a ella en cantidad de plástico.#Mesaza #BuenDomingo pic.twitter.com/YwnJwlYYIU — Ave Nocturna (@MalbecYQueso) 6 de mayo de 2018

Embed Los labios de Luciana Salazar me recuerdan al pico de los patos que había en el Rosedal de Palermo. #Mesaza — Barbara Braunstein (@BarbaraBraunst3) 6 de mayo de 2018

Embed #Mesaza Luciana Salazar NO SE ASUSTE SEÑORA EN LAS DOS FOTOS DA MIEDO pic.twitter.com/4Qzum5nHKm — ANTI K (@antik1100000) 6 de mayo de 2018

Embed Luciana Salazar habla y Páez Vilaró la mira y piensa que con la jeta de ella comían 4 días seguidos en la cordillera.#Mesaza pic.twitter.com/gx3Jj9I3Au — ♏მოá ♏მcმղa (@MamaMacana) 6 de mayo de 2018

Embed Luciana Salazar lo que se sacó de las lolas se lo puso en la cara, principalmente en los labios #Mesaza pic.twitter.com/iYwPLD5BPe — Osvaldo M Gerbaudo❄ (@osbi_7) 6 de mayo de 2018

Embed Ya estamos en condiciones de aceptar que Luciana Salazar es nuestra duquesa De Alba — Colibrí® (@RubiTiusdey) 6 de mayo de 2018

Embed #Mesaza de q puede llegar a hablar Luciana Salazar? Su único talento es haberse hecho la cara de plástico, q es horrible — Mariela Direnzo (@MarielaDirenzo) 6 de mayo de 2018

Embed Hay una competencia de dientes postizos entre Mirtha, Luciana Salazar y Fatima Flores #Mesaza — ️DON DIEGO (@DIEGOMA80) 6 de mayo de 2018

Embed #Mesaza acaso Luciana Salazar se considera una mujer bella? Esquelética y con tanto botox y cirugías parece una muñeca de plástico. Deberían asesorarla mejor para lograr una imagen más natural — mafalda_ok (@mafalda_ok) 6 de mayo de 2018

A su vez, los internautas tampoco le perdonaron que opinara de la actualidad económica del país ni el desopilante comentario que emitió ante el ex rugbier Carlos Páez Rodríguez, sobreviviente de la tragedia aérea de Los Andes de 1972.

Es que mientras el uruguayo contaba la dura experiencia que pasó con sus compañeros en la montaña durante 72 días -de la que sobrevivió recurriendo como recurso extremo a alimentarse de los cadáveres de los fallecidos tras el accidente que sufrió el vuelo-, Luli acotó que la situación era tan límite que no importó si eran vegetarianos.

Embed Luciana Salazar opinando de economía porque salió con Redrado. Mi amor, el intercambio de fluidos no te hace economista! — Vero (@veroloren) 6 de mayo de 2018

Embed ¿Luciana Salazar opinando de economía?

Hace unos años tuve una novia que era cardióloga y cirujana.

Que la Fundación Favaloro vaya preparando el quirófano. Ya voy a operar!!! — Agustín Barletti (@_transport) 6 de mayo de 2018

Embed lo bueno del cyberbullying feroz que le están haciendo a Luciana Salazar es que ahora no se meten con la hija...esa santa que no tiene la culpa que su "mama" la compró como si fuera una cartera o un cachorro de perro es U.S.A sigan arrancándole él pellejo #Mesaza — Cora deBardieri (@CoraDeBardiery) 6 de mayo de 2018

Embed "No importó si eran vegetarianos" acota la filosofa contemporánea Luciana Salazar a Páez Vilaró respecto de alimentarse de cadáveres. #Mesaza pic.twitter.com/xTJnDD9hOK — Andrea Capuano ksseiri (@avcapu) 6 de mayo de 2018

Embed Carlos Paez Vilaro hablando en Mirtha Legrand sobre la tragedia de los Andes y la terrible pero necesaria decision de alimentarse con carne humana y Luciana Salazar interrumpe con una genial acotacion" yo creo que ahi hasta los vegetarianos tuvieron que comer carne".insuperable.. — omar capacci (@omarcapacci) 6 de mayo de 2018

Embed #AlmorzandoConMirtha #Mesaza Si se cae el avión en el que viaja Luciana Salazar y los demás se la morfan se intoxican con botox. — Remache (@Remachhe) 6 de mayo de 2018

Embed BOLUDA TOTAL: Habla el sobreviviente de Los Andes sobre como tuvieron que comer a sus compañeros fallecidos y Luciana Salazar @lulipop07 lo interrumpe diciendole “los vegetarianos tambien???” #Mesaza pic.twitter.com/kz8xNOzLlZ — ElDiaDespuesOK (@eldiadespuesok) 6 de mayo de 2018

Embed Cada vez que veo a Luciana Salazar me entra un miedo... — anabanananana (@nedcy) 6 de mayo de 2018

LEÉ MÁS

Luli Salazar confesó que fue abusada a los 22 años

Tinelli fichó a Luli Salazar para el Bailando y le da un espacio para su reality