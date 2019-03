Luli Fernández presentó a su hijo y en las redes llovieron memes por su nombre: Indalecio

"Inexplicable, incomparable, mágico y revolucionario fueron algunas de las palabras que más escuché durante mi embarazo de lo que significaba tener un hijo. No son suficientes, no alcanzan, no existen...Es algo que te atraviesa y no puedo describirlo", añadió la Luli en la publicación donde también agradece al equipo médico que la acompañó en "estas 37.2 semanas de amor".

Las redes se hicieron eco de la noticia pero desde el humor, dado que a muchos les llamo la atención el nombre elegido por la conductora y el famoso letrado para su hijo. Incluso, muchos incluyeron en sus memes y chistes a Roma, la beba de Dalma Maradona que nació este miércoles.

Embed El bebé de Luli Fernández se llama INDALECIO pic.twitter.com/RHhswbkmkA — Luciana Noelia (@Luciananoelia) 13 de marzo de 2019

